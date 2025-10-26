El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La cúpula del club cree en la mejora del equipo y el gallego se mantiene en el puesto. Avelino Gómez

Fran Justo se mantiene en el banquillo del Mirandés

El técnico gallego seguirá al frente del equipo tanto en Astorga, en Copa del Rey, como en la cita liguera de León

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:38

Las aguas bajan revueltas en el entorno del Club Deportivo Mirandés por la mala deriva del equipo a nivel deportivo, sobretodo como 'local' en Mendizorroza, ... y el hartazgo de la parroquia rojilla cada vez es mayor. Sin embargo, ante una situación bastante adversa, desde la cúpula del club se está optando por la paciencia, la mesura y la confianza; ingredientes que en el pasado reciente acabaron por ayudar y mucho a la consecución final de los objetivos, véase la primera temporada de Alessio Lisci al frente del conjunto de Anduva.

