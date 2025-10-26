Fran Justo se mantiene en el banquillo del Mirandés

Las aguas bajan revueltas en el entorno del Club Deportivo Mirandés por la mala deriva del equipo a nivel deportivo, sobretodo como 'local' en Mendizorroza, ... y el hartazgo de la parroquia rojilla cada vez es mayor. Sin embargo, ante una situación bastante adversa, desde la cúpula del club se está optando por la paciencia, la mesura y la confianza; ingredientes que en el pasado reciente acabaron por ayudar y mucho a la consecución final de los objetivos, véase la primera temporada de Alessio Lisci al frente del conjunto de Anduva.

Son varias las semanas con mucho ruido en torno al nombre de Fran Justo. El preparador gallego no termina de dar con la tecla, el equipo volverá a dormir en descenso una semana más y, aunque la temporada es muy larga, cada vez resta menos tiempo para enderezar el rumbo hacia la permanencia.

Sin embargo, después de ser ratificado tras la debacle en el Alfonso Murube de Ceuta en el, muy posiblemente, peor partido de los rojillos en lo que va de curso, el Consejo de Administración, con el presidente Alfredo de Miguel al frente, volvió a reunirse tras la derrota con el Racing de Santander para poner sobre la mesa la continuidad del ourensano al frente del proyecto.

Entonces, tras un breve debate, los responsables del club decidieron que Justo continúe en el banco mirandesista, por lo que viajará hasta el Estadio La Eragudina de Astorga para el partido copero intersemanal, y volverá a hacerlo a la misma provincia unos días más tarde para la jornada liguera que medirá al Mirandés con la Cultural en el Reino de León.

En el club se confía en la labor de Justo y ven brotes verdes en el rendimiento ofrecido por sus jugadores ante los cántabros. De hecho, tanto el cuerpo técnico como la parcela directiva coinciden en que el conjunto jabato protagonizó muy buenos minutos en la primera parte y debió irse con ventaja al entretiempo. Sin embargo, la falta de pegada en ataque unida al gol recibido rozando el descanso hicieron mella en un equipo que, moralmente, viene afectado por los últimos resultados adversos.

Ya en la segunda parte, una vez más la endeblez defensiva acabó siendo demasiada losa contra un equipo repleto de talento y potencial en ataque. Ahí se acabó el partido. Pero, viendo el vaso medio lleno, Justo ya declaró en rueda de prensa que había visto al Mirandés que busca y que el partido iba a servir para crecer, pese a la derrota.

Por su parte, en la zona alta de la entidad también se evaluó de una forma muy similar. El equipo, pese a caer derrotado con el líder, dio un paso adelante en su propuesta, sobretodo en el primer tiempo, y si sigue por esa línea puede comenzar a imponerse a sus próximos rivales. De ahí que se decidiera que Fran Justo debe seguir, al menos de momento, liderando al cuadro de Miranda.

El choque de Copa no será cómodo, pues no ofrece demasiado que ganar para un vestuario totalmente centrado en salir del pozo en liga, pero sí puede entenderse como una oportunidad para dar minutos a los más habituales, enganchar al vestuario y, si es posible, sumar una nueva victoria casi dos meses después de la última, que tuvo lugar en el Carlos Belmonte de Albacete. Dicho de otra manera, la Copa del Rey, en este caso, puede servir de envión para el duelo de León frente a una cultu que, además de ser un rival directísimo, también está en serios problemas con sólo 2 de 12 puntos como local, sólo ha marcado 1 gol ante su gente, y también bordea la zona roja. Y, después de la Cultu, llegará el Burgos en una cita clave.

En otro orden de novedades relacionadas con el horizonte cercano del club del Ebro, en concordancia con la información sobre la continuidad de Justo en el banquillo, avanzada por Onda Rojilla y también confirmada por ELCORREO; en el Consejo de Administración, donde impera la calma y se pretende trasladar un mensaje de tranquilidad para rebajar la tensión y que plantilla y cuerpo técnico puedan trabajar en un contexto favorable, también se cree que, de optar por cambiar de entrenador, tampoco este es el mejor momento en el calendario.

De hecho, se sigue confiando en la posibilidad de volver a Anduva a finales de año o principios de 2026, si la Liga diese el visto bueno a jugar con la obra en marcha, lo que se entiende que será fundamental para empezar a sumar más puntos como local. Con lo cual, se confía en la mejora del equipo para, de alguna forma, aguantar el tirón de noviembre y corregir la inercia negativa.