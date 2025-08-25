Fran Justo ya ha echado mano de todos los disponibles en la plantilla del Mirandés

Cuando una afición se sabe de memoria el 'once' tipo de su equipo es cuando el técnico encargado de dirigir a la plantilla ya ha ... hecho todas las pruebas que consideraba oportunas y ha decidido quiénes serán los jugadores que tendrán más protagonismo a lo largo de la Liga. Eso es algo que sucede, lógicamente, cuando ya se han disputado varias jornadas y se han visto las prestaciones y las condiciones de quienes integran la plantilla.

En el caso del Mirandés, recitar de memoria el equipo es algo que cuesta más que en otras escuadras ya que temporada tras temporada el inicio competitivo se hace partiendo prácticamente desde cero. Este año, sin ir más lejos, no quedan más que dos 'veteranos' que lo son aunque sólo tienen a sus espaldas una temporada como rojillos.

Así las cosas es en los primeros partidos de la competición cuando a los técnicos les toca ir engrasando las piezas para conseguir que la maquinaria funcione. De ahí que Fran Justo en tan sólo dos jornadas ya haya puesto sobre el verde a todos los jugadores que tiene disponibles. No se han vestido como rojillos ni Postigo ni Pablo Pérez, ambos lesionados, el resto ya se han estrenado. A partir de ahora tendrá que empezar a elegir.