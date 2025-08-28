Fran Justo debutará en el banquillo mirandesista en el estadio Los Cármenes

En partido oficial, sin contar los amistosos. El de este próximo domingo en El Nuevo los Cármenes, 21.30 horas, frente al Granada será el ... primer partido que Fran Justo dirija al Mirandés desde su hábitat natural: el banquillo.

Hasta la fecha no lo ha podido hacer por sanción disciplinaria en las dos ocasiones precedentes, ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla y frente al Huesca en Mendizorroza. En ambos casos tuvo que seguir las evoluciones de sus jugadores desde fuera, en el lugar que le asignaron pero lejos del resto del cuerpo técnico y de los convocados. El motivo es la expulsión que sufrió en el último duelo que dirigió al Algeciras, en Primera RFEF, lo que acarreó un castigo de dos partidos, que ha tenido que cumplir en las otras tantas jornadas iniciales en Segunda División.

Quienes juegan, ganan y pierden los partidos son los futbolistas, esto es una evidencia, pero también lo es que las indicaciones que se formulan desde el banquillo pueden provocar que varíe el signo de un encuentro. De hecho, en las dos comparecencias protagonizadas por el Mirandés en la Liga recién comenzada, el bloque mejoró en las segundas partes. Ya se pudo comprobar en Cádiz, aunque los resultados en contra no se modificaron, pero las indicaciones efectuadas por el técnico intentaron cambiar el panorama.

No lo pudo hacer de primera mano, desde la banda, en los primeros tiempos, así que tuvo que aprovechar después, en el descanso para transmitir las consignas pertinentes con las que cambiar la situación.

A partir de este fin de semana ya lo podrá hacer in situ, conforme vaya avanzando el duelo. No tendrá que esperar al final de cada tiempo para plantearlas.

Justo deja atrás la sanción, así como los dos miembros de la plantilla que tampoco han podido ser de la partida en todos los partidos contabilizados. Postigo fue expulsado, sin jugar, en Oviedo, en la vuelta de la final del 'play off' por el ascenso, lo que derivó en otros dos de parón, que ha tenido que cumplir ahora.

Como ha estado renqueante durante la pretemporada, estas dos citas le han servido para recuperarse (al menos para entrenar con el resto del plantel). Ya puede estar disponible si los problemas físicos no se lo impiden. Iker Córdoba, por su parte, fue expulsado a los 18 segundos del primer choque en tierras gaditanas, por lo que no pudo ayudar en el siguiente frente a la escuadra oscense. Sí estará este próximo domingo, si Justo lo estima conveniente.