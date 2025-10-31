Fran Justo admite que «si el Mirandés gana a la Cultural será un punto de inflexión para el futuro» El entrenador del equipo rojillo no oculta que «se vería todo diferente, todo el mundo cogería confianza y desde la confianza, el rendimiento es mejor»

«Es un encuentro muy importante para nosotros, es una oportunidad muy buena para reforzar lo que hicimos bien el sábado pasado, pero con esos matices que tenemos que mejorar para encontrar la victoria, que es lo que vamos a buscar mañana, ganar el partido», señala Fran Justo en la previa del choque que el Mirandés disputará este sábado ante la Cultural en el Reino de León.

A día 1 de noviembre, con varios meses ya transcurridos de competición, este encuentro ¿va a ser un punto de inflexión? «Desde luego que si ganamos sí será un punto de inflexión. Es a lo que vamos, a ganar. Es como hemos preparado el partido y lo que tenemos en nuestra mente. Se vería todo diferente, el futbolista coge confianza y desde la confianza todo el mundo rinde mejor. Es lo que pretendemos y ojalá se dé», remarca el preparador mirandesista.

«Si ganamos, pasamos a este rival, pero el foco realmente lo ponemos en seguir con las sensaciones del otro día. El equipo dio las mejores en lo que va de temporada y tenemos que hacer que vuelvan a estar mejorando esos detalles que nos privaron de la victoria. Hay que ganar en León para que esta mejoría se traduzca en puntos, que es lo importante».

No busca la excusa de la Copa porque «todos los equipos hemos tenido partido entre semana» y, además, se cuenta esta temporada con una plantilla más extensa. No viajaron nueve futbolistas a Astorga. «Era importante pasar la eliminatoria, dimos minutos a jugadores que menos habían participado, ha habido futbolistas que lo han hecho muy bien y el míster ha tomado nota de ello, así que a ver si somos capaces de sumar ahora los tres puntos», ante un adversario que al igual que el bloque de Miranda no ha ganado todavía en su campo después de cinco partidos.

«Si damos nuestra mejor versión, podemos ganar, que es lo que necesitamos»

«El equipo ha demostrado que fuera de casa es capaz de hacerlo muy bien en los mejores escenarios de la categoría y mañana, tenemos que exigirnos lo que nos hemos propuesto. Si damos nuestra mejor versión, podemos ganarlo, que es lo que necesitamos».

Espera un partido «muy igualado, cerrado. El que lo abra lo va a tener bastante encaminado. Ahora, es un equipo más sólido de lo que era antes de llegar Ziganda y ha cambiado en algunas cosas».

La baja definitiva de Pablo López y la de Juan Gutiérrez al cumplir ciclo de amonestaciones son las ausencias que tiene para esta jornada. Recupera a Bauza. «Hay algún jugador tocado, a ver cómo está el sábado, pero creemos que podremos contar con los demás».

