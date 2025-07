El Fondo Sur de Anduva se queda pequeño

Que el Mirandés es una de las señas de identidad de Miranda es de sobra conocido tanto en la ciudad como en el exterior. El ... éxito obtenido la temporada pasada, a pesar de quedarse a las puertas de Primera División, ha acrecentado todavía más esa percepción, aunque el hecho de que el Fondo Sur de Anduva se haya quedado pequeño es una cuestión que se remonta a varios años atrás.

Su origen no está precisamente en el impulso y en todo lo que ha generado el equipo jabato durante la campaña 2024/25. Es una situación que tanto el club como las peñas está viviendo en los últimos tiempos.

Eso, por un lado, es una buena señal porque, tal y como se está comprobando, la existencia de público más joven en las gradas y siguiendo con pasión todo lo que envuelve al Mirandés va en claro aumento. Hay cantera entre la hinchada. Futuro.

Sus protagonistas, sobre todo adolescentes en este sentido, apuestan por seguir las evoluciones de su equipo desde la zona donde más ambiente se genera, donde se ubica el sector más joven y animoso de Anduva. Lógico. Pero se están encontrando en los últimos tiempos con un problema: que no hay más sitio. Está todo ocupado.

El Fondo Sur de Anduva, con capacidad para algo menos de 500 espectadores, se ha quedado pequeño, lo que es destacable porque la afición no sólo no se pierde sino que crece. En este sentido, las peñas, que son las que 'gestionan' esa zona del estadio, no pueden ampliar el número de espectadores junto al conocido como camino de Anduva porque está todo cogido. Las agrupaciones tienen lista de espera desde hace unos años para poder atender todas las peticiones.

Propuesta Se ha apuntado en alguna ocasión poder ampliarlo a la grada de General

Desde el club y los colectivos se intenta buscar una solución y dar una respuesta a la elevada demanda existente con el propósito de no perder adeptos a la causa. Bien es cierto que se pueden ubicar en otro emplazamiento del estadio, como así están haciendo muchos de ellos, pero dado que se trata de un público más específico el deseo de las partes es consensuar medidas para satisfacción de todos.

En alguna ocasión, peñistas del Mirandés han apuntado como posible salida ampliar el denominado fondo de animación, porque ejerce como tal, a la esquina más próxima de General, una viabilidad que podría generar dudas.

En vías de solución Es lo que se pretende por parte del club y las peñas para mantener la ilusión de la hinchada más joven

Anduva, con la remodelación que ahora se acomete, dispone de 3.200 asientos en el graderío de General. Algo más de 450 en Tribuna Sur; y habrá 1.800 en la Tribuna Principal que se va a levantar en los próximos meses, lo que en total sumaría en torno a 5.500 asientos.

A los que habría que añadir los 900 existentes en el Fondo Norte, un espacio reservado para las aficiones visitantes, que de momento se mantendrá aunque como ya indicó EL CORREO la intención es que los seguidores foráneos sean ubicados en una esquina de General, la más cercana a ese fondo.

Se contará con la debida separación entre aficiones al coincidir con la grada donde se localizan hinchas mirandesistas. Al margen de lo que se vaya a hacer en esa zona donde los terrenos son propiedad de un particular, si no se retiran las dos gradas portátiles existentes el aforo del recinto llegaría a las 6.500 personas.