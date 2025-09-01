El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Un accidente entre dos vehículos causa retenciones en la BI-637 a la altura de Erandio, en sentido Getxo
Pablo López. Valencia CF

El extremo Pablo López se apunta al Mirandés

El 'eléctrico' futbolista murciano, de 19 años, refuerza el juego por las bandas

Ángel Garraza

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:04

La cuarta incorporación de este 1 de septiembre. La tercera cesión del Valencia, de un jugador con contrato allí hasta el año 2027. Pablo López ha despuntado en la pretemporada del cuadro che, lo que ha motivado que se haya demorado su salida porque a Carlos Corberán, técnico del primer equipo valencianista, le gusta. Ahora, se fogueará en el fútbol profesional en las filas del Mirandés, donde ha decidido hacerlo.

De 19 años de edad (La Manga, Murcia) se caracteriza por su habilidad para encarar, por su velocidad y llegada al área rival. Tiene una excelente pierna izquierda y entre sus virtudes destaca su buen balón parado. Todo esto hizo que el entrenador del Valencia paralizase las opciones de salida del extremo, que tenía además del Mirandés a otro club pidiendo la cesión para esta temporada.

Durante la pretemporada, su dinamismo en banda, además de su versatilidad para jugar también en la mediapunta y las cualidades técnicas de Pablo López han agradado al cuerpo técnico del primer equipo. Internacional sub-19 con España, ha sido el canterano que ha disfrutado de más minutos en los cinco amistosos disputados por su equipo de origen. El futbolista dejó buenas impresiones tanto jugando de enganche como de extremo a pierna cambiada.

Desde Plaza Deportiva, medio de comunicación valenciano, se señala que se han introducido varias cláusulas en el contrato, tendentes a que hay penalización para el Mirandés si no disputa un determinado número de minutos y que podría volver en el mes de enero.

