«Tenemos que extremar la concentración durante todo el partido; no es falta de madurez»
El defensa sostiene que « encajamos goles por errores individuales, tenemos que dar importancia a cada acción y cada duelo»
Ángel Garraza
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:28
El Mirandés volvió a encajar en La Rosaleda, en los instantes finales, el gol de la derrota, una situación que ya se ha repetido en más ocasiones de las deseadas a lo largo de la temporada, tanto en los últimos compases de los duelos como en los minutos iniciales o en momentos claves (una última jugada del primer tiempo). ¿Es falta de madurez y experiencia, hay que trabajar algunos conceptos del juego... a qué achaca esto el vestuario?
«No sabría encontrar un denominador común para todas las acciones. Sí que es cierto que en la situación que estamos es más fácil que no te salgan las cosas. Es muy importante mantener la concentración, todo pasa por eso, sobre todo en las acciones a balón parado. Es verdad que te vas con la situación de que es una jugada fortuita, pero al haber ocurrido varias veces es importante que extrememos más si cabe la concentración, no creo que sea falta de madurez, sinceramente. En nuestra situación tenemos que hacer muchas cosas bien para que no nos penalicen tanto», ha manifestado Pablo Pérez en la mañana de este miércoles justo antes de unirse al grupo para empezar el entrenamiento.
Reconoce que «nos fuimos jodidos por la importancia que tenía el partido, por el rival que era, pero sabemos que tenemos otro superimportante este próximo fin de semana, así que no nos podemos detener en el pasado. El equipo quiere borrar las cabezas y pensar en este siguiente encuentro, que es el realmente importante».
El cuadro jabato recibe tantos con excesiva profusión. Iguala su peor registro en Segunda, con 26 dianas en 15 choques. «Algunos goles estamos encajando por errores propios», admite el madrileño instantes antes de señalar que «minimizar esos fallos va a ayudar para no encajar tantos. El trabajo se está haciendo y son cuestiones de nosotros mismos como equipo, de seguir dando importancia a cada acción, a cada duelo. Los pequeños detalles es donde vamos a ir mejorando poco a poco».
«No es cuestión de falta de adaptación a la categoría por venir de canteras o divisiones inferiores; ese argumento ya no vale»
Al ser un equipo tan joven, venir muchos de categorías inferiores, de canteras de equipos importantes donde hasta ahora estaban acostumbrados a otras situaciones, ¿les está costando más la adaptación al fútbol profesional?, se le ha preguntado. «Hay cosas que no traíamos de base porque es una categoría diferente, no te voy a mentir, hay un periodo de aprendizaje, de adaptación pero ese periodo ya ha pasado, no es un argumento que podamos utilizar que somos un equipo joven».
Al hilo de esta cuestión, añade que «también podemos decir que tenemos muchísima ambición, muchísimas ganas de trabajar, para nosotros es una oportunidad muy importante estar aquí. No es una cuestión de edad, el equipo ha cogido madurez, está preparado y aunque hay cosas, y yo el primero, que tienes que aprender porque es una liga diferente, la manera de competir es distinta, los equipos no te regalan nada, pero en ese aspecto no me preocupa la experiencia porque no veo que sea determinante».
Un partido muy importante
Dada la actual situación, compartiendo el puesto de colista con el Zaragoza, equipo que ha ganado sus dos últimos duelos, que también vencieron en la última jornada Cultural Leonesa, Huesca, Real Sociedad B... precisamente el próximo choque ante el Sanse de este fin de semana, ¿adquiere una mayor relevancia si cabe que la que ya tenía? «Está claro que el partido que tenemos este fin de semana es muy importante porque nos enfrentamos a un rival que está en una situación parecida a la nuestra. Tiene mucha importancia porque es el siguiente y hay que ir con todo».
Considera, tras comprobar cómo es la Segunda División en estas 15 jornadas, que «es una liga muy igualada, muy imprevisible, cualquier equipo te gana o puntúa cuando no había sumado. Relajarnos no nos sirve de nada en la situación que estamos por mucho que el rival no haya puntuado fuera de casa. Ellos son un equipo bastante fuerte».
El equipo ha vuelto este miércoles al trabajo para preparar este envite. A su juicio, la clave para superar al filial txuri urdin se hallará en «los pequeños detalles, en los duelos, en las pérdidas, en la intensidad porque es un rival con bastante energía. Confiamos y vamos a salir a por todas».
«Todsos hemos jugado con línea de cinco y de cuatro atrás; estamos preparados para los dos sistemas»
Acerca del debate existente ante el dibujo, si conviene mantener una línea de cinco atrás o jugar con cuatro y sus respectivas variantes, 4-4-2, 4-3-3... señala que «es una pregunta más para el entrenador, pero estamos preparados para jugar con los dos sistemas. Todos hemos jugado con línea de cuatro, de cinco, personalmente me siento cómodo en los dos. El otro día (en Málaga) cuando jugamos con una línea de cuatro fueron minutos muy positivos y quedó demostrado que se puede dar una buena imagen; con lo que sea vamos a dar el cien por cien».
El futbolista cedido por el Atlético de Madrid confiesa que aunque no se fue con buenas sensaciones por el resultado, él a nivel personal «a medida que voy sumando más minutos, me encuentro mejor. No empecé como me había gustado pero ahora estoy más suelto, con más confianza, el míster y los compañeros me han ayudado. Es lo único que nos va sacar de ahí abajo, el trabajo. Este equipo tiene mucho trabajo y lo tiene que demostrar».
Cree que en el vestuario no hay esa incertidumbre de que el Mirandés se quede descolgado, sino que «el equipo tiene bastante claro que vamos a salir de ahí. No se escuchan comentarios sobre eso, la plantilla confía en la capacidad que tenemos para poder dar la vuelta a esto. La cara ha cambiado mucho y hemos demostrado que los rivales no se pueden relajar contra nosotros. Depende de nosotros y no nos vamos a dejar llevar en ningún momento».