El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El entrenador abulense firma por dos temporadas. La Nueva España

El exmirandesista Borja Jiménez ya es técnico del Sporting, Gorrotxategi renueva con la Real y Panichelli es pichichi en Francia

El técnico fue presentado en Gijón, el medio tiene contrato hasta el año 2030 y el punta suma cinco goles y un doblete

Ángel Garraza

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:15

Comenta

El entrenador abulense Borja Jiménez (1985) dirigirá al Sporting de Gijón en lo que resta de temporada y en la siguiente. El técnico fue presentado ... este miércoles por el club gijonés, que había marcado al preparador exmirandesista, de 40 años, como la gran prioridad para el banquillo tras la destitución de Asier Garitano este pasado domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  3. 3 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  4. 4 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  5. 5 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  6. 6

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  7. 7

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  8. 8 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  9. 9

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  10. 10

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El exmirandesista Borja Jiménez ya es técnico del Sporting, Gorrotxategi renueva con la Real y Panichelli es pichichi en Francia

El exmirandesista Borja Jiménez ya es técnico del Sporting, Gorrotxategi renueva con la Real y Panichelli es pichichi en Francia