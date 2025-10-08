El exmirandesista Borja Jiménez ya es técnico del Sporting, Gorrotxategi renueva con la Real y Panichelli es pichichi en Francia

El entrenador abulense Borja Jiménez (1985) dirigirá al Sporting de Gijón en lo que resta de temporada y en la siguiente. El técnico fue presentado ... este miércoles por el club gijonés, que había marcado al preparador exmirandesista, de 40 años, como la gran prioridad para el banquillo tras la destitución de Asier Garitano este pasado domingo.

Ya ha dirigido el primer entrenamiento de esta mañana. Faltaban por concretar algunos detalles de su desembarco en Gijón. Junto al abulense llega Álex Martínez, su segundo entrenador desde hace muchos años.

En el acto de presentación, el inquilino del banquillo que protagnizó el último ascenso del Mirandés al fútbol profesional ha mantenido que en algún momento de estas dos campañas que tiene por delante su puede lograr el sueño. «El objetivo es el ascenso, pero si nos lo marcamos ahora cometeríamos un error», ha dicho en tierras asturianas.

Empezó a entrenar en su Ávila natal, pasó por la estructura del Valladolid, ascendió a Segunda con el Mirandés, después hizo lo propio con el Cartagena y a Primera con el Leganés. Este verano contó con una oferta de Portugal y rechazó una propuesta del Valladolid por no darle un proyecto de más recorrido.

No es el único exmirandesista con protagonismo estos días. Miembros de la última plantilla están aprovechando su paso por el Mirandés. Es el caso de Jon Gorrotxategi, que ayer firmó con la Real Sociedad un nuevo contrato que permanecerá vigente hasta 2030.

El club txuri urdin no pasa por su mejor momento, se encuentra en puestos de descenso, pero la brújula del cuadro jabato en el ejercicio 2024/25, uno de los mejores centrocampistas que han defendido al Mirandés, tiene la confianza de su entidad.

Como la tienen en Francia en Panichelli. Salvando todas las distancias, el Estrasburgo es el equipo de la Primera División francesa que más se parece al Mirandés. Forma la plantilla más joven de la máxima categoría gala, su once inicial ha sido el más pipiolo de toda la competición con apenas veinte años, por lo que los paralelismos que se pueden hacer son evidentes con el cuadro jabato.

No es el único porque allí está triunfando un delantero que hace unos meses lo hizo en el equipo de Miranda, donde dejó una huella imborrable por su juego y su enorme trabajo: Joaquín Panichelli. A sus 22 años comparte el primer puesto en la tabla de máximos goleadores con Ansu Fati, ambos con cinco dianas cada uno.

El argentino que explotó y relanzó su carrera a orillas del Ebro viene de hacer un doblete en la última jornada liguera, en la que su equipo ganó al Angers por 5-0.

Allí, como no puede ser de otra forma, están encantados con la labor y el olfato goleador que exhibe el punta. Admiten que su fichaje vía Alavés ha merecido la pena.