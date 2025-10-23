El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
Íñigo Vicente, ante el Deportivo en la anterior jornada. LaLiga

El exjugador del Mirandés Íñigo Vicente se convierte en el jugador más determinante en ataque de Segunda

El racinguista es el segundo de la categoría con más asistencias, pero lidera los pases en profundidad, los que da en el último tercio y la participación en el juego ofensivo de su equipo

Ángel Garraza

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:51

El de Derio ya dejó destellos de su calidad en el Mirandés, en las dos etapas (temporadas 2019/20 y 21/22) que perteneció a ... la disciplina del equipo jabato cedido por el Athletic. Sus pases y asistencias quedarán para el recuerdo, aunque haya quien le recuerde cierta indolencia en su paso por el conjunto de Miranda y un carácter un tanto 'especial'. Ahora, uno de los capitanes del Racing se ha convertido no sólo en un jugador fundamental para los suyos (esta es su cuarta temporada allí) sino en el más determinante e influyente en ataque de Segunda División.

