El exjugador del Mirandés Íñigo Vicente se convierte en el jugador más determinante en ataque de Segunda

El de Derio ya dejó destellos de su calidad en el Mirandés, en las dos etapas (temporadas 2019/20 y 21/22) que perteneció a ... la disciplina del equipo jabato cedido por el Athletic. Sus pases y asistencias quedarán para el recuerdo, aunque haya quien le recuerde cierta indolencia en su paso por el conjunto de Miranda y un carácter un tanto 'especial'. Ahora, uno de los capitanes del Racing se ha convertido no sólo en un jugador fundamental para los suyos (esta es su cuarta temporada allí) sino en el más determinante e influyente en ataque de Segunda División.

No son sólo las sensaciones sino los números los que corroboran esta aseveración. De momento, portales especializados en la categoría introducen el nombre del vizcaíno para poner de manifiesto que es el jugador más destacado de lo que se lleva de campeonato. El más valorado por su aportación al juego colectivo.

Según LaLiga es el segundo futbolista en asistencias de gol (5), sólo por detrás del sportinguista Otero (7). No obstante, si el análisis se centra en los pases en profundidad, así como hacia el último tercio y en su presencia en las jugadas de ataque aparece en el primer lugar de la clasificación de la categoría. El ataque de los de Santander pasa por Íñigo Vicente.