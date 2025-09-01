El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retenciones en La Avanzada, a la altura de Erandio, en sentido Bilbao
Destacó en el filial del Rayo Vallecano. E. C.

Etienne Eto'o se suma al proyecto del Mirandés para reforzar su ataque

El espigado delantero de 23 años e hijo de la leyenda del fútbol camerunés recala cedido por el Rayo Vallecano

Ángel Garraza

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:02

Un día intenso es lo que está siendo para el Mirandés la última jornada del mercado veraniego. Siempre lo es para un club de las características del rojillo, pero en esta oportunidad se pueden romper récords. Etienne Eto'o es el tercer futbolista que se confirma este lunes como refuerzo.

Etienne Eto'o Pineda, nacido el 18 de agosto de 2002 en Palma de Mallorca y de 1,89 metros de altura, lleva el fútbol en la sangre. Hijo del legendario Samuel Eto'o, ha recorrido un camino lleno de esfuerzo y aprendizaje para hacerse un nombre por sí mismo. Mañana se incorpora a los entrenamientos en las instalaciones de Anduva.

Es un delantero espigado, con gran potencial en el juego aéreo, no exento de calidad. Es puro olfato goleador, un nueve de área con el gol entre ceja y ceja. Formado en las canteras de Mallorca, Atlético Baleares y Oviedo, su carrera lo ha llevado por distintos equipos en busca de oportunidades. En 2021, dio el salto a Portugal con el Vitória Guimarães B. A continuación, jugó en el Poblense y empezó a destacar en la campaña 2023/24, cuando brilló en el Collado Villalba, anotando 15 goles.

Su buen rendimiento lo llevó al Rayo Vallecano B, donde ha seguido creciendo. Tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo de la franja en la Copa del Rey, marcando un gol en la victoria 0-5 ante el Villamuriel.

Más tarde, ya este mismo año, en febrero, jugó su primer partido en LaLiga. Se incorporó al terreno de juego en el minuto 86 en la derrota del Rayo Vallecano frente al Villarreal (0-1) en el Estadio de Vallecas.

Además, ya ha defendido la camiseta de Camerún sub-20, participando en la Copa de Africa de Naciones Sub-20 en 2021.

Así que Fran Justo dispone de más inquilinos para el frente de ataque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  2. 2

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  3. 3

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  4. 4

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  5. 5 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  6. 6 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  7. 7

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  8. 8 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  9. 9

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  10. 10

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Etienne Eto'o se suma al proyecto del Mirandés para reforzar su ataque

Etienne Eto&#039;o se suma al proyecto del Mirandés para reforzar su ataque