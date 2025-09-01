Etienne Eto'o se suma al proyecto del Mirandés para reforzar su ataque El espigado delantero de 23 años e hijo de la leyenda del fútbol camerunés recala cedido por el Rayo Vallecano

Un día intenso es lo que está siendo para el Mirandés la última jornada del mercado veraniego. Siempre lo es para un club de las características del rojillo, pero en esta oportunidad se pueden romper récords. Etienne Eto'o es el tercer futbolista que se confirma este lunes como refuerzo.

Etienne Eto'o Pineda, nacido el 18 de agosto de 2002 en Palma de Mallorca y de 1,89 metros de altura, lleva el fútbol en la sangre. Hijo del legendario Samuel Eto'o, ha recorrido un camino lleno de esfuerzo y aprendizaje para hacerse un nombre por sí mismo. Mañana se incorpora a los entrenamientos en las instalaciones de Anduva.

Es un delantero espigado, con gran potencial en el juego aéreo, no exento de calidad. Es puro olfato goleador, un nueve de área con el gol entre ceja y ceja. Formado en las canteras de Mallorca, Atlético Baleares y Oviedo, su carrera lo ha llevado por distintos equipos en busca de oportunidades. En 2021, dio el salto a Portugal con el Vitória Guimarães B. A continuación, jugó en el Poblense y empezó a destacar en la campaña 2023/24, cuando brilló en el Collado Villalba, anotando 15 goles.

Su buen rendimiento lo llevó al Rayo Vallecano B, donde ha seguido creciendo. Tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo de la franja en la Copa del Rey, marcando un gol en la victoria 0-5 ante el Villamuriel.

Más tarde, ya este mismo año, en febrero, jugó su primer partido en LaLiga. Se incorporó al terreno de juego en el minuto 86 en la derrota del Rayo Vallecano frente al Villarreal (0-1) en el Estadio de Vallecas.

Además, ya ha defendido la camiseta de Camerún sub-20, participando en la Copa de Africa de Naciones Sub-20 en 2021.

Así que Fran Justo dispone de más inquilinos para el frente de ataque.

