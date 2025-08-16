Estreno para un equipo renovado

Parece que fue ayer cuando acabó la Liga y, sin duda este año la sensación de que ha pasado poco tiempo desde el momento en ... que el balón dejó de rodar, es una realidad porque por fortuna para el fútbol y para el Mirandés la última campaña se prolongó.

Hay que dejar ahora atrás lo acontecido y pensar ya en el nuevo curso, en esta temporada 2025/26 que se pone en marcha esta tarde para los rojillos que forman un equipo totalmente renovado. El Mirandés de Fran Justo debuta en un complicado terreno, el del Cádiz que es, una temporada más, candidato a ascender y que hoy pondrá las cosas tremendamente difíciles a los pupilos de Fran Justo que, tendrá que ver las evoluciones de los suyos desde la grada.

El técnico mirandesista fue sancionado en el último partido de la pasada temporada y ni hoy ni en el estreno del Mirandés como local podrá ocupar su puesto en el banquillo. Es una dificultad más para el equipo, pero se solventará.

En cuanto a las ausencias en este primer partido de competición para los de Anduva no podrá estar tampoco Postigo, que al margen de seguir arrastrando alguna molestia física, está sancionado después de que viera en Oviedo la cartulina amarilla. También es duda para la cita de hoy la presencia de Juan, que sigue con problemas físicos.

Así las cosas y teniendo en cuenta que en estos momentos la plantilla del Mirandés no es precisamente extensa parece evidente que Justo no tendrá como principal quebradero de cabeza confeccionar su primera alineación como entrenador rojillo, ya que deberá echar mano de todas las piezas de las que dispone para poder formar el once del debut de este equipo totalmente renovado en relación con el de la última temporada.

Hoy toca ya dejar atrás todas las pruebas, las que se han podido hacer –quizás menos de las deseadas– en los duelos de pretemporada, y afrontar el partido con el único objetivo de empezar a sumar de tres en tres.

No va a ser fácil, tal y como reconocía el técnico ourensano que tiene claro que el equipo andaluz «es uno de los favoritos al ascenso». La primera prueba competitiva la tiene el equipo hoy y los jugadores saltarán al Nuevo Mirandilla con el objetivo de conseguir el triunfo y «tomar buena nota de lo que vaya sucediendo para que el equipo vaya creciendo».

Pese a que al ser el día del estreno no se ha visto todavía cuál es el estilo del Cádiz, Justo augura un complicadísimo partido en el que la exigencia para los suyos será altísima porque el rival de hoy es «un equipo que tiene mucho talento. Es un equipo que te puede hacer tener la sensación de que tienes el partido controlado y que está yendo por donde tú quieres, pero en una acción todo puede cambiar, así que el partido nos va a demandar una concentración muy alta y sólo si somos capaces de mantenerla durante los cien minutos que casi seguro que dura, vamos a tener las opciones de sacar los tres puntos».

Esa es la idea, conseguir el triunfo y empezar del mejor modo posible esta nueva temporada en la que, una vez más, la afición la afronta con ilusión renovada. La misma con la que este nuevo Mirandés se estrena esta tarde en Cádiz, campo que no suele ser muy propicio para los intereses rojillos. La estadística de dos derrotas y un empate está para ser mejorada y hoy podría ser el día en el que llegara el triunfo. A por él va el Mirandés.