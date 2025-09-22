«Hay que estar muy orgullosos de este Mirandés»

Los rojillos lograron empatar en el duelo frente al Andorra; obtuvieron ante el equipo tricolor un marcador que hizo que toda la plantilla, aun sabiendo ... que quizás no fuera el del sábado el partido más brillante de la campaña, recuperara la sonrisa.

El Mirandés volvió a dejar claro que fuera de casa es un equipo muy solvente y con el 1-1 final que se vio reflejado en el electrónico consiguió de esa manera «un punto que es muy importante», apuntó Martín Pascual que, abundando en el hecho de que los rojillos volvieron a sumar indicó también que «siempre hay que valorar el hecho de puntuar fuera de casa, y más todavía cuando juegas con un gran rival». Es lo que dijo el defensa minutos después de que concluyera el partido en el Principado. Puso en valor también que el Mirandés sigue «en buena dinámica fuera de casa». Para afirmarlo no hay más que echar un vistazo a las estadísticas de los rojillos en las tres últimas salidas, en las que los de Justo se han hecho con dos triunfos y un empate.

Para el jugador rojillo el resultado fue «justo. Hay que saber lo que toca hacer en cada momento. En esta ocasión el partido se ha puesto así, se ha hecho un gran esfuerzo y hay que estar muy orgullosos del equipo y, a partir de aquí, seguir creciendo».

La semana de entrenamientos va a ser corta pues el próximo partido es este viernes. Martín tiene claro que toca «trabajar duro. Estamos muy motivados para conseguir la ansiada victoria en casa para ofrecérsela a nuestros jabatos».

Muy importante

También valoró lo acontecido frente «a un rival tan importante como el Andorra», el centrocampista Thiago Helguera, que se mostró satisfecho muy satisfecho porque «hemos hecho bien las cosas defensivamente y eso nos ha servido para sacar un punto muy importante».

El uruguayo jugó en Andorra su primer partido completo como rojillo y se mostró «muy contento y con muchas ganas de sumar minutos para ayudar al equipo que está muy bien, muy unido y muy junto».

Como su compañero apuntó que habrá que darlo todo en la próxima cita para «conseguir la primera victoria ante nuestra afición».