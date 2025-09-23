A la espera de la resonancia al mirandesista Hugo Novoa tras retirarse antes en Andorra

El carrilero diestro del Mirandés se retiró cojeando al poco de comenzar la segunda parte del duelo ante el Andorra. Los servicios médicos del club ... están a la espera de conocer los resultados que depara la resonancia magnética a la que se ha sometido el jugador en la mañana de este martes.

El futbolista cedido por el Alavés protagonizó una cabalgada hacia campo contrario en el minuto 50 del partido que se jugaba en el Estadio de la FAF. Acto seguido, ya no pudo continuar sobre el rectángulo de juego. Todo apunta a que se trata de una dolencia de tipo muscular.

El alcance real de este contratiempo se determinará una vez se compruebe el examen médico al que ha sido objeto. Cabe recordar que el efectivo mirandesista necesitó unos días para recuperarse de un anterior problema de carácter físico que arrastraba de su militancia en el cuadro vitoriano. A mediados del pasado mes de agosto sufrió un problema en un tobillo. Se perdió el estreno liguero de los babazorros.

Al Mirandés llegó el último día de mercado, el 1 de septiembre. Ha jugado los tres últimos duelos de titular ante Albacete, Deportivo y Andorra. Ha completado un duelo y visto una cartulina amarilla.