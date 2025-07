A la espera de las confirmaciones sobre los veteranos Raúl y Postigo

Es probable que ambos permanezcan en el Mirandés, aunque de momento no se ha confirmado la continuidad del portero Raúl Fernández ni tampoco la del ... central Sergio Postigo.

Los dos tienen ofertas de renovación de la entidad rojilla porque su deseo es que sigan en el primer equipo. Así lo dio a conocer el director deportivo, Alfredo Merino, al efectuar su balance de temporada.

El portero bilbaíno, de 37 años de edad y que se encontraba estos días de vacaciones con su familia por tierras andaluzas, aún no ha respondido a la propuesta. Ha pedido unos días para valorar la oferta. No obstante, según ha podido saber EL CORREO su representante no se ha movido por el mercado en busca de un nuevo destino.

No ha ofrecido al cancerbero a otros clubes (al menos, por ahora) lo que invita al optimismo en cuanto a su permanencia en el equipo de Anduva, como es el deseo de todos. Su sobresaliente temporada aún permanece en el recuerdo. Ha sido uno de los pilares de la columna vertebral del equipo.

Su labor tanto sobre el césped como fuera de los terrenos de juego ha sido destacada desde el organigrama deportivo por lo que ha supuesto para un equipo extremadamente joven (el resto de efectivos que formaron parte de la última plantilla).

Esos mismos argumentos se ponen sobre la mesa para hacer referencia a Sergio Postigo (cumple 37 años el próximo mes de noviembre) el otro veterano que ha jugado un papel primordial, en su caso más allá del verde porque las lesiones le han impedido disponer de más minutos.

No obstante, ha ejercido de capitán. Ha hablado cuando le tocaba, es el que daba las arengas al vestuario en los momentos oportunos y, en definitiva, ha sido un baluarte en el 'otro' fútbol, el que no se aprecia sobre el césped.

Eso ha servido para que Merino quiera contar con él y, si nada se tuerce, así será. Las conversaciones que han mantenido ambas partes han ido en esa línea y en principio todo apunta a que el exfutbolista del Levante podría continuar una temporada más al servicio del Mirandés en Segunda División. La duodécima del club.