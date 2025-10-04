El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Andorra es el mejor de los nuevos en la categoría. Factoría 9

Todos los equipos de la Liga tienen al menos una victoria

La temporada, con alguna que otra sorpresa, está dejando patente que ningún duelo está decidido de antemano

María Ángeles Crespo

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Esta semana se disputa la octava jornada liguera, y después de que se haya jugado por lo tanto un tercio de la primera vuelta cabría ... indicar que en esta Liga caben las sorpresas, que no hay ningún partido decidido de antemano y que las diferencia entre líder y colista, que las hay, hacen pensar que por el momento no hay candidatos a nada aunque se vayan viendo maneras en los que pueden optar en estar arriba y defectos en los que podrían tener más papeletas para acabar cayendo.

