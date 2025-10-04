Todos los equipos de la Liga tienen al menos una victoria

Esta semana se disputa la octava jornada liguera, y después de que se haya jugado por lo tanto un tercio de la primera vuelta cabría ... indicar que en esta Liga caben las sorpresas, que no hay ningún partido decidido de antemano y que las diferencia entre líder y colista, que las hay, hacen pensar que por el momento no hay candidatos a nada aunque se vayan viendo maneras en los que pueden optar en estar arriba y defectos en los que podrían tener más papeletas para acabar cayendo.

En esta 2024/25 todos los equipos saben ya lo que es saborear la victoria. El último en conseguir sumar tres puntos en un partido fue el Granada, que lo hizo en el pasado fin de semana tras imponerse en El Alcoraz al Huesca por 0-1. A los andaluces, que son antes de que arranque la octava jornada el farolillo rojo les estaba costando encontrar la senda del triunfo y lo hicieron frente a los aragoneses.

Cierran la tabla y tienen 5 puntos, una renta que al fin y al cabo no está tan lejos de la conseguida por quienes le acompañan en la zona de descenso, Córdoba, Zaragoza y Real Sociedad, los tres con 6, y sólo dos puntos menos que la Cultu que marca el puesto de salvación, o que el Mirandés y el Leganés.

Está claro que todos los que están de mitad de la tabla para abajo necesitan sumar, sobre todo para que los jugadores de esas plantillas comiencen a tener buenas sensaciones y perciban que tienen las mismas posibilidades que los de otros equi-pos.

Siendo esa una verdad incontestable cabe indicar que puede calificarse también así que se apunte que ahora mismo la diferencia entre quien encabeza la clasificación, que es el Dépor y el Granada es de diez puntos, una renta que no es tanta cuando todavía no se han jugado más que siete partidos. Hay tantos puntos por conseguir que nadie puede todavía autoproclamarse candidato al ascenso ni hundirse y pensar que está condenado al fracaso.

Más aún si se tiene en cuenta que el fútbol es impredecible y que en estas pocas jornadas ya ha quedado demostrado que ningún partido está decidido de antemano, que por el nombre no se consigue el triunfo y si no, que se lo digan al que será el rival de este domingo de los rojillos, el Valladolid, que en la última cita acabó cediendo en su casa ante un recién ascendido como es la Cultural Leonesa; equipo que por cierto cada vez que ha ganado –tiene dos victorias– lo ha hecho dando la campanada. Estrenó su casillero de triunfos con un espectacular 2-4 ante el Racing de Santander en la quinta jornada.

Nuevos en Segunda

Los leoneses suman siete puntos y son decimoctavos, los peor clasificados junto con la Real Sociedad B que tiene seis puntos, de los ascendidos esta temporada. Los otros dos equipos llegados de Primera Federación se están desenvolviendo mejor el Ceuta es decimoquinto y suma ocho puntos –antes del arranque de la octava jornada– y el Andorra, el mejor de todos está en zona de play off. Gracias a sus 14 puntos ocupa la tercera posición.

Nuevos también, pero tras bajar de Primera, son esta temporada Valladolid, las Palmas y Leganés, séptimo, octavo y decimosexto en la tabla, así que ninguno está aún en puestos para aspirar al regreso a la máxima categoría.