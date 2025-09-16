El equipo que quiere recoger el testigo del Mirandés como equipo revelación de Segunda

El Andorra de IbaiGómez carbura y, para prueba, el triunfo del pasado domingo ante el Córdoba (3-1), un duelo que demostró que la derrota ... ante el Eibar fue un accidente. Ese ha sido el único tropiezo de un arranque de Liga tan notable como sorprendente notable.

El vestuario está repleto de confianza, propone un fútbol alegre y, para más Inri, está de dulce. Contra el conjunto cordobés bien pudo encajar más goles, pero la gran actuación de su guardameta y su eficacia arriba acabaron decantando el encuentro.

Toca vivir el momento en el Principado. El próximo rival del Mirandés es quinto en la clasificación con 10 puntos (de 15 posibles), algo inesperado a mediados de agosto. Y es que uno de los principales candidatos a luchar por el ascenso está haciendo lo propio en la zona noble. Está asentado en el playoff de ascenso y vislumbra los puestos de ascenso directo a Primera a solo 1 punto. Es todavía demasiado pronto, pero ya hay voces que comienzan a colocarle la etiqueta de 'equipo revelación' de Segunda y quién sabe si podría seguir los pasos del Mirandés de Alessio Lisci.

La temporada no ha hecho más que comenzar, es evidente, pero la decena de puntos cosechados puede traducirse en un cuarto del camino recorrido. Ibai Gómez, que llego a sonar como futurible en Miranda en caso de que se hubiera producido el ascenso a Primera, ha caído de pie en Andorra y su equipo es, de momento, sorpresa de Segunda.

Por otro lado, el estadio de la FAF en Encamp se está convirtiendo en un fortín para los tricolores, han logrado dos victorias (Burgos y Córdoba) en los dos choques disputados y ya calientan para recibir a un Mirandés que debuta en el feudo.