Un equipo de Primera RFEF o un Segunda del norte será el rival del Mirandés en la Copa

La Federación Española (RFEF) confirmó los dos grupos de proximidad geográfica de cara al sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Un ... acto que se celebrará hoy, a partir de las 13.00 horas, en la sede del órgano federativo, sita en Las Rozas, y que cuenta este curso con la gran novedad del reparto de proximidad en estas primeras eliminatorias coperas.

En el primer cruce hubo cuatro grupos de proximidad. Ahora, de cara a este segundo encuentro, la RFEF ha notificado que habrá un grupo norte y otro grupo sur, con el objetivo de evitar desplazamientos excesivamente largos. El lote del norte contará con siete clubes de Primera, mientras que el del sur contará con ocho.

El primero, al que le corresponde el Mirandés, tiene a los siguientes conjunto al margen del rojillo: Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona, de la máxima categoría. De Segunda, figuran Racing, Éibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Zaragoza y Andorra.

De Primera RFEF son Racing Ferrol, Ponferradina, Pontevedra y Sabadell; los de Segunda RFEF son Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus y Ebro. De Tercera RFEF, el Portugalete y el Ourense, que llega desde la Copa Federación.

Son siete de Primera que se medirán, seguro, con éste último, el que milita en Tercera y los de Segunda RFEF.

Dicho esto, al Mirandés no le va a tocar recibir en este cruce a ningún equipo de la élite. Están adjudicados ya. Sólo queda saber los emparejamientos concretos.

Se enfrentará a un adversario de Primera RFEF o de Segunda División, categoría en la que se producirán varios emparejamientos que se disputarán en el estadio del equipo cuya bola salga en primer lugar en el sorteo que tendrá lugar hoy. Así que jugará o a domicilio, seguro, o si es contra uno de su liga puede que sea en Mendizorroza.