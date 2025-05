«El equipo está feliz, sin presión» y quiere luchar por «alcanzar la mejor plaza posible»

El Mirandés va a jugar en esta ocasión sabiendo cuáles han sido todos los resultados obtenidos por sus rivales y, sin duda, será bueno, pero ... lo cierto es que Lisci en su comparecencia de este sábado ante la prensa volvió a incidir en que a él le gusta más «jugar primero que no último a estas alturas de temporada», pero teniendo en cuenta que «estamos en una posición privilegiada y todo depende de nosotros», el tener que trabajar en una semana más larga de lo habitual es la menor de las preocupaciones del técnico romano.

El primero de los objetivos es el 'play off'' y en cuanto llegue «hay que celebrarlo, y mucho porque es algo increíble, un logro enorme». Se han ido consiguiendo los marcados y dice el entrenador que «cuando lo consigamos veremos a ver hasta donde podemos llegar y lucharemos por obtener la mejor plaza posible porque según quedes en la clasificación se marcan diferencias».

Es tanta la recompensa que puede conseguir el equipo, un Mirandés al que nadie le había exigido ser protagonista de la pelea por el ascenso como lo es en este momento, que todo lo que rodea a los rojillos es ilusión y «ganas de jugar. Todo el equipo tiene muchísimas ganas de que llegue el lunes, y eso es lo que me deja más tranquilo porque todos han seguido entrenando muy bien y quieren que llegue el partido».

Ha sido una semana larga y eso le ha permitido al entrenador trabajar con tranquilidad, ni le gusta ni le disgusta «no me molesta que haya sido así». Con lo que está algo más preocupado es con el futuro. Lo que le preocupa en cuanto al tiempo que dispondrá para preparar la cita en Anduva contra el Almería «es que aún no hayan salido los horarios de la próxima jornada, para mí es poco entendible y me da miedo que la semana que viene sea muy corta».

A las alturas de temporada en las que nos encontramos y dadas las circunstancias en las que se encuentra inmerso el Mirandés durante la semana hay que trabajar tanto en el plano físico como en el mental. Y según Lisci, en este último ahora mismo las cosas son bastante sencillas. «Ahora mismo esa labor es muy fácil porque el equipo está muy bien. Eso ha sido más duro cuando la negativa racha de cuatro partidos nos hacía pensar que llevábamos mucha liga luchando por las primeras plazas y que se nos podía escapar el 'play off'. Tuvimos que estar finos y los jugadores han reaccionado muy bien».

Para el recuerdo

Todo está saliendo bien esta temporada y como ya se ha apuntado en múltiples ocasiones se están agotando todos los calificativos para definir lo que Miranda está viviendo con este Mirandés comandado por Alessio Lisci que lleva toda la campaña discutiendo el protagonismo a los equipos con más predicamento de la categoría.

Así las cosas y sin perder de vista que queda trabajo por delante dijo el técnico que ahora mismo «lo que toca es disfrutarlo, jugar el 'play off' aquí es algo increíble y hay que valorar muchísimo lo que se está haciendo. El equipo está muy feliz, no tiene ningún tipo de presión. Lo que estamos haciendo se va a quedar para siempre. Cuando pasen los años siempre se hablará de estos jugadores, y hay que disfrutar. Estamos en un momento de euforia máxima».

Partido complicado

Que los jugadores sientan que están en una nube no significa que eso se vaya a traducir en Córdoba en una situación de exceso de confianza, Lisci lo sabe perfectamente. «Todos sabemos lo que es el Córdoba y es imposible ir confiado a jugar contra ellos en su casa. El equipo tiene muy claro que es partido va a ser extremadamente difícil».

Del rival destacó que le gusta a nivel individual ya que tiene jugadores «muy interesantes, jóvenes y veteranos». Y que como colectivo pondrá las cosas difíciles a un Mirandés que tendrá que «saber contrarrestar sus virtudes». Tiene claro que en el intercambio de golpes obtendrá mejor rédito el equipo «que golpee antes» y sepa llevar el partido a su terreno. Por ello pelearán mañana los rojillos.