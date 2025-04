Las entradas para el Mirandés-Burgos se agotan en poco más de una hora y Anduva colgará el 'no hay billetes'

Toni Caballero Miranda de Ebro Lunes, 21 de abril 2025, 12:26 Comenta Compartir

La ilusión sigue intacta. La marea mirandesista lleva todo el año con el derbi marcado en rojo y, ahora, con el cuadro jabato quinto en la clasificación y jugándose el sueño del playoff, Anduva volverá a ponerse el número 12 a la espalda. Así lo atestiguan las largas colas que se han dibujado hoy en la tienda del club desde las ocho de la mañana, dos horas antes de que abriese el establecimiento y, por ende, la venta de entradas para el duelo frente al Burgos.

La serpiente rojilla se prolongaba durante un importante tramo de la calle La Estación. Cientos de socios, que hoy gozaban de preferencia a la hora de adquirir localidades, se han dado cita en los aledaños de la tienda y han acabado con todo el papel en poco más de una hora.

Entre las 10.00 y las 11.21 horas, concretamente, las trabajadoras del Club Deportivo Mirandés han despachado todas las entradas que han salido a la venta para los abonados, que mañana no tendrán una segunda jornada de compra, al igual que el público general, que no podrá rescatar ningún ticket a partir del jueves, el día fijado para su turno.

«Ya pasó con el Racing, vino hasta gente de Santander que se tuvo que volver sin entrada cuando abrieron al público general. La ciudad está volcada con el equipo, todo el mundo quiere estar presente en este momento histórico y, como son unos cientos de entradas, se agotan rápidamente. Estaba claro que con el Burgos esto iba a agotarse aún más rápido, una hora y poco han durado. Al resto nos han cogido los nombres para poder reservar entradas en caso de que las categorías inferiores no hagan uso de ellas, pero me da que en este partido no va a faltar nadie». explicaba Mari, abonada rojilla que no ha logrado retirar dos tickets para dos familiares que querían presenciar el derbi.

Anduva colgará el 'no hay billetes después de que las entradas hayan volado en poco más de una hora.

