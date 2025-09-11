El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alberto Marí, que se hizo selfis con jóvenes hinchas rojillos en días pasados, es el último futbolista que, por ahora, se ha ido sumando al trabajo colectivo. Avelino Gómez

La enfermería del Mirandés se despeja

Marí. El delantero centro también trabaja con el grupo al igual que Marino y Nikic y solo Pablo Pérez es baja segura para el sábado

Ángel Garraza

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:51

La lista de jugadores que se suman al grupo y entrenan con el conjunto de la plantilla cada vez es más amplia en el Mirandés ... para satisfacción de todos, en especial de un cuerpo técnico que siempre tiene, de esta manera, más alternativas para elegir. Alberto Marí es el último efectivo en incorporarse y aunque no parece que en la cita de este sábado ante el Deportivo esté ya en igualdad de condiciones que el resto de los disponibles, no es menos cierto que es uno más para ayudar en la sana intención de sacar los partidos adelante.

