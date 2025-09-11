La enfermería del Mirandés se despeja

La lista de jugadores que se suman al grupo y entrenan con el conjunto de la plantilla cada vez es más amplia en el Mirandés ... para satisfacción de todos, en especial de un cuerpo técnico que siempre tiene, de esta manera, más alternativas para elegir. Alberto Marí es el último efectivo en incorporarse y aunque no parece que en la cita de este sábado ante el Deportivo esté ya en igualdad de condiciones que el resto de los disponibles, no es menos cierto que es uno más para ayudar en la sana intención de sacar los partidos adelante.

El punta cedido por el Valencia se va sumando de forma paulatina al colectivo. Se lesionó en el primer amistoso veraniego de su equipo de origen frente al Castellón. Sufrió una rotura en los isquiotibiales de su pierna derecha, de la que ha venido recuperándose todas estas semanas al no poder participar con el cuadro che en más bolos estivales.

Ya se va aclarando su situación al entrar en dinámica de grupo antes de recibir al Deportivo, aunque aún sea pronto para que acumule un elevado minutaje. «Llevaba arrastrando molestias semanas atrás. Se ha machacado desde el primer día que llegó para estar lo antes posible con sus compañeros y ya ha podido completar parte del entrenamiento con normalidad realizando ejercicios con balón en campo reducido y trabajos de finalizaciones», se apunta desde el club toda vez que las últimas sesiones preparatorias que se han llevado a cabo en las instalaciones de Anduva han sido a puerta cerrada.

«Es un chico al que las lesiones no le han dejado ser el jugador que realmente es», afirmó Alfredo Merino la semana pasada sobre el jugador alicantino de 24 años, con el convencimiento de que éste puede ser también su año a poco que lo aproveche y le respeten los contratiempos de carácter físico.

Es uno de los cuatro arietes que integran el bloque mirandesista en un contexto en el que siempre se debe tener en cuenta que Justo juega con dos delanteros; en estas últimas semanas lo ha hecho con Iker Varela cerca del punta, que ha sido Carlos Fernández en los dos últimos envites en el once inicial.

El meta Nikic, por su parte, es otro que ya se ejercita con normalidad. Cabe recordar que sufrió un síndrome de la plica sinovial en su rodilla derecha y fue sustituido en el encuentro frente al Granada. El guardameta había trabajado al margen la semana pasada al no poder ir convocado con su selección y en la presente ha saltado al campo junto a sus compañeros haciendo trabajo específico bajo palos junto a Juanpa y a Ale Gorrín.

Es otro más para la causa tras perderse el compromiso internacional al lesionarse en la primera mitad del duelo ante el cuadro nazarí. Desde entonces, ha sido Juanpa (el titular ya en Cádiz) quien ha ocupado su puesto solventando el compromiso con una nota alta.

Antes de hacerlo el delantero y el guardameta, fue Marino Illescas quien al principio de esta misma semana se fue sumando después de superar su dolencia miofascial localizada en el músculo recto anterior de su pierna izquierda. Ha ido completando los plazos estipulados y ya está de vuelta con el equipo.

El único miembro de la plantilla, por lo tanto, que todavía no es de la partida es el carrilero Pablo Pérez. Se lesionó antes de la primera jornada liguera disputada en el Nuevo Mirandilla a causa de una lesión miotendinosa en el músculo cuádriceps de su pierna derecha y aún no ha regresado aunque se espera que en breve sea uno más del grupo porque se encuentra en la última fase de su recuperación.

Las previsiones apuntaban a que a lo largo de estos días podía empezar a hacer algunos ejercicios, así lo señaló el entrenador Fran Justo tras ser preguntado por EL CORREO, de tal manera que salvo que padezca una recaída se le espera más pronto que tarde.

El Mirandés no tiene futbolistas sancionados para el compromiso de este fin de semana ante el Deportivo, por lo que a falta del último entrenamiento de este viernes la del efectivo cedido por el Atlético de Madrid podría ser la única baja segura que tiene el preparador gallego para encarar la quinta jornada liguera, la segunda como local en la casa alquilada de Mendizorroza.

El cuadro jabato desarrollará este viernes, a puerta abierta, la última práctica antes de enfrentarse este sábado en Vitoria a los de Antonio Hidalgo a partir de las 16.15 horas.