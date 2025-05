Un empujón más de la hinchada del Mirandés para el tramo final

Llega el tramo decisivo del campeonato y no sólo nadie se lo quiere perder, sino que cualquier muestra de apoyo vale hacia unos jugadores que, ... con estos gestos, se sienten al mismo tiempo respaldados. Lo están, y mucho, por una ciudad que desborda ilusión.

Así se pudo comprobar en las dependencias que Orange tiene en Miranda. Pequeños y mayores no dudaron en pedir autógrafos a Unai Egiluz, Joel Roca y Víctor Parada, los protagonistas en este acto junto a los hinchas jabatillos. Balones, pósters, cromos, camisetas... cualquier objeto de simbología mirandesista valía.

Había cola para entrar al establecimiento, algo que se ha convertido en habitual cuando se trata de un evento en el que está involucrado el Mirandés. Los futbolistas quisieron agradecer todas las muestras de cariño.

Como la quiere tributar la entidad rojilla al filial mirandesista. Considera que es un premio para los jabatillos, que han podido meterse en el 'play off' de ascenso a Segunda RFEF tras acabar en la quinta plaza su periplo por el Grupo VIII de Tercera RFEF. Entienden desde Francisco Cantera que se lo merecen y, por tal motivo, después de que este martes se anunciase que el Mirandés iba a jugar en Anduva el choque de ida de la fase de ascenso frente al Tordesillas (este sábado, 17 de mayo, a las 17 horas), han confirmado, asimismo, que se abrirá todo el estadio.

En ocasiones pretéritas, cuando se ha producido un hecho similar, sólo se ha abierto una parte de Anduva. Esta vez, no será así y las personas abonadas ocuparán su asiento como si de un partido de Segunda División, del primer equipo rojillo, se tratara.

Todavía no se ha comunicado si será necesario acceder mediante los tornos (es probable que no sea así) al ser un encuentro de una categoría cuya normativa no lo exige.

Cabe recordar que las entradas para el público en general tendrán el precio de 15 euros por localidad para presenciar este auténtico 'partidazo' de las categorías inferiores entre el quinto y el segundo clasificado. El precio para la afición visitante, que se ubicará exclusivamente en Tribuna Norte 1, será, asimismo, de 15 euros. Las localidades tienen carácter nominativo teniendo que presentar el DNI a la hora de adquirirlas.

Tres eliminatorias

En el otro lado del cuadro está el segundo filial, el Burgos B, y la Arandina. El ganador de este cruce deberá enfrentarse al otro equipo vencedor (Mirandés B o Tordesillas). Esta eliminatoria también se desarrollará a doble partido.

Y, por último, quien se imponga en este Grupo VIII deberá disputar una tercera ronda ante otro equipo del resto del territorio nacional, determinado a sorteo puro. En caso de empate en las eliminatorias, se proclamará vencedor el equipo con mejor diferencia de goles dentro de la misma. Si no existe esta diferencia, se disputará una prórroga y, si el resultado global sigue empatado, el conjunto mejor clasificado pasará a la siguiente ronda.