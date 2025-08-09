Un empate para el cierre de la pretemporada

El último acto de la pretemporada para el Mirandés se vivió ayer en Zubieta en el partido en el que los jugadores de Fran Justo ... midieron sus fuerzas ante un equipo que será rival en la inminente Liga, La Real Sociedad B, y que se cerró con un 1-1. El Mirandés hizo así su primer gol de este curso y lo consiguió gracias a la efectividad del jugador de B, Markel.

En este duelo el que el técnico mirandesista puso en el once inicial a nueve de los diez nuevos integrantes de la plantilla. Sólo faltó el delantero Gonzalo Petit, que llegará mañana a Miranda.

En este partido que sirvió para poner el punto y final a los ensayos de cara a la competición liguera no estuvieron ni Postigo ni Juan Gutiérrez, pero sí nueve jugadores del B –Julen e Isaac como titulares–, que completaron la convocatoria para afrontar el choque contra los pupilos de Jon Ansotegi; un partido en el que el calor no fue precisamente el mejor aliado de los que saltaron al césped de Zubieta.

Como suele ocurrir en los enfrentamientos de pretemporada, y más aún en los que se disputan cuando la Liga está ya a la vuelta de la esquina –el Mirandés debutará el próximo domingo en Cádiz–, no fueron muchas las cosas que pasaron, pero el duelo sirvió para que llegara el primer gol rojillo.

Si en el primer tiempo la calma fue la tónica general, los equipos se mostraron un poco aletargados y cautelosos, el segundo período se presentó más movido, apareció el ritmo que no se vio en los primeros cuarenta y cinco minutos y las dos escuadras comenzaron a tener oportunidades. De hecho, fue muy pronto cuando se concretaron y provocaron las variaciones en el marcador.

Tres minutos después de que los jugadores regresaran de los vestuarios para reanudar el partido los locales consiguieron perforar la meta defendida por Juanpe. Quien acertó fue Orobengoa y había que esperar para ver si el gol hacía daño a los rojillos o los espoleaba. Lo que ocurrió fue que los rojillos reaccionaron y para que llegara el empate, a la postre definitivo, fueron vitales los jugadores que salieron desde el banquillo. La jugada del gol la protagonizaron Hodei y Markel. El centro lateral del primero fue cabeceado por su habitual compañero en el B.

El empate llegó poco después de que se cumpliera la hora de partido; quedaban treinta minutos y en ese tiempo se prodigaron las ocasiones para ambas escuadras, pero el marcador no se movió.

El míster no hizo más que tres cambios, uno de ellos el de Gabri por Varela en el tiempo añadido, así que planteó la cita contra el Sanse como si de un partido oficial se tratara. Para que llegue el primero queda muy poco y el empate, único resultado positivo en cuanto a marcador en la pretemporada, se ha convertido en esperanzador para una campaña en la que el Mirandés va a ser un equipo completamente nuevo, con tan sólo dos jugadores de la última campaña.

En las cuatro citas habidas en este corto período preparatorio –es lo que tiene haber jugado el inolvidable play off de ascenso– el míster ha tomado buena nota del comportamiento sobre el césped de todos los jugadores de la plantilla.

Los rojillos han cerrado la pretemporada con tres derrotas y un empate y, como cabía esperar a medida que se han ido incorporando efectivos el equipo ha ido mejorando paulatinamente.