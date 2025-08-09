El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los dos equipos presentaron pelea. Carlos Gil-Roig

Un empate para el cierre de la pretemporada

El Mirandés logró inaugurar el capítulo anotador con un gol logrado por Markel

María Ángeles Crespo

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:30

El último acto de la pretemporada para el Mirandés se vivió ayer en Zubieta en el partido en el que los jugadores de Fran Justo ... midieron sus fuerzas ante un equipo que será rival en la inminente Liga, La Real Sociedad B, y que se cerró con un 1-1. El Mirandés hizo así su primer gol de este curso y lo consiguió gracias a la efectividad del jugador de B, Markel.

