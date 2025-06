Egiluz, central del Mirandés: «El viaje de vuelta fue amargo, pero estamos orgullosos de lo que hemos hecho»

El Mirandés llegó a altas horas de la madrugada del sábado al domingo a las instalaciones de Anduva, donde fue recibido por más de un ... centenar de aficionados rojillos, que quisieron agradecer la temporada que les ha brindado un equipo que ha generado una enorme ilusión en una ciudad por alcanzar un sueño que ha durado hasta el último instante. El día después sirvió para que los jugadores recogieran buena parte de sus enseres del vestuario porque a partir de este lunes todos inician el periodo vacacional.

Que no será excesivo para algunos, aunque se unirán (principalmente los cedidos) unos días más tarde que el resto de los compañeros que tendrán en sus respectivas plantillas al haber terminado el 21 de junio la competición oficial con la disputa de la final del 'play off' de ascenso. Uno de ellos es Unai Egiluz, quien hasta que desde Ibaigane no se diga lo contrario pertenece al Athletic, club desde el que llegó cedido al Mirandés.

«El viaje de vuelta ha sido un poco amargo, pero estamos todos orgullosos del año que hemos hecho y de todo el trabajo que hemos realizado», explicó el central, un jugador que ha ido creciendo en el equipo de Anduva tras recalar aquí desde Segunda RFEF, dos categorías por debajo, cuando militaba en el Bilbao Athletic.

Es uno de los futbolistas que a mediodía se encontraba en el estadio. Al igual que el resto del mirandesismo, cree que «ha sido una pena por no poder ver al Mirandés en Primera División y porque la gente no tenga esa alegría, pero lo hemos dado todo por el club y así ha salido».

«Ha sido un palo, un bajón, pero cuando lo vayamos asumiendo nos daremos cuenta del gran año realizado por todos»

El de Durango recibió de primera mano el cariño representado por los más de un centenar de hinchas que recibieron a la expedición a las cinco de la mañana del domingo con la finalidad de exteriorizar el agradecimiento por la temporada rubricada hasta el último día.

Los miembros de la plantilla saludaron a los congregados e interactuaron con ellos durante unos veinte minutos. Habló allí el capitán, Sergio Postigo, para manifestar que no se esperaban este detalle, que a las cinco de la madrugada hubiera gente recibiendo al equipo. «Es increíble. Esto no se paga con dinero», dijo dirigiéndose a los asistentes para darles las gracias por el apoyo dado durante todo el curso yen esa noche tan amarga y, a la vez, tan especial, por el orgullo sentido, para el mirandesismo.

«Está claro que ahora estamos todos con esa tristeza, con ese bajón de la derrota por el palo que ha supuesto el único partido de 'play off' que hemos perdido, porque en todos hemos sido mejores y, sin embargo, en este último, no se nos ha dado. Ahora toca pasar el duelo, pero con el paso de los días, en cuanto ese golpe duro lo vayamos asumiendo, nos daremos cuenta del pedazo de año que hemos hecho», indicó Egiluz horas después, dentro de las instalaciones.

«Lo hemos hablado, ayer (la madrugada del sábado al domingo), llegas a las cinco de la mañana con ese bajón, vienes aquí y te encuentras con bastantes jabatos con el tiempo que hacía. Te das cuenta de que uno de los secretos de este año es que la afición ha estado muy volcada y muy unida a nosotros».

Al defensa vicaíno, al igual que al resto del plantel, le toca ahora «descansar un poco, recargar pilas y pasar unos días de este verano . Ya habrá momento de decidir a ver dónde se empieza la temporada. Ahora mismo, de lo que tenemos más ganas todos es de descansar porque aunque haya sido muy bonito y se haya disfrutado muchísimo, se hace largo y las piernas ya pesaban, así que tenemos ganas de tomarnos unas largas vacaciones».