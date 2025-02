El dulce sueño de un Mirandés que duerme líder

Imparable. El Mirandés tenía la misión de sumar tres puntos y de, a ser posible, ganar por dos goles de diferencia porque, de ser así, ... se colocaba como líder de Segunda División. Ahí es nada tras 27 jornadas. Pues lo consiguió. El conjunto rojillo va muy en serio. 'A lo bajini', pero antes de que se complete la jornada, el 4-1 coloca a los de Lisci en lo más alto de la tabla. Y con todo merecimiento.

Respondió al apoyo de su hinchada, más numerosa que nunca al superarse las 4.000 almas un viernes por la noche. Afición y equipo forman un matrimonio perfecto que en el día de los enamorados vivió un episodio histórico: comandar la clasificación en pleno mes de febrero. Una proeza.

Fue una tarde perfecta porque, además, debutó Carlo Adriano y marcó su primer gol como rojillo Butzke. Redonda, vaya.

Mirandés Raúl; Hugo Rincón, Juan, Tachi, Parada (Tomeo, m. 46), Benito; Gorrotxa, Reina (Dadie, m. 88), Lachuer (Carlo, m. 78); Izeta (Joel Roca, m. 74) y Panichelli (Butzke, m. 88). 4 - 1 Racing de Ferrol Jesús Ruiz; Buñuel (Insúa, m. 46), Puric (Cabaco, m. 45), Naldo, Correa; Naim (Dorrio, m. 81), Señé, Luis Perea (Álvaro Sanz, m. 68), Gelardo; Raúl Blanco y Jauregi. Goles. 1-0, m. 8: Izeta (penalti); 2-0, m. 23: Reina; 2-1, m. 41: Luis Perea; 3-1, m. 62: Panichelli; 4-1, m. 90+4: Butzke.

Árbitra. Huerta de Aza amonestó con tarjeta amarilla a Izeta (m. 13), Parada (m. 45+4) y a los visitantes Gelardo (45+1), Señé (m.50), Cabaco (m. 79) e Insúa Im. 85).

Incidencias. 4.006 espectadores.

Iker Benito, al igual que frente al Elche, ocupó el carril izquierdo; cerca de él, por ese flanco pero en el eje de la zaga, se ubicó Parada. Tomeo, esta vez, esperó su oportunidad en el banquillo. El rival, por su parte, se plantó con un 4-4-2, aunque desde el primer minuto se encontró con un vendaval mirandesista. En el primer minuto, Izeta estuvo muy cerca de marcar, pero su rosca no fue perfecta por muy poco.

En la siguiente acción, atinó desde el punto de penalti. Lachuer se disponía a botar un saque de esquina, pero la árbitra Huerta de Aza mandó parar. Se estaba revisando una posible mano de un zaguero del cuadro ferrolano. La colegiada comprobó que así era y el delantero rojillo lanzó al lado contrario de donde se tiró Jesús Ruiz.

No se había llegado al minuto 8 y el resultado ya era favorable. Desde el 0 había que estar metidos en el choque, lo había demandado Lisci, y su equipo cumplió sus deseos al meter un ritmo endiablado a todas sus acciones.

El tanto no pareció sentar bien a los locales porque cometieron varias imprecisiones no forzadas. El tempranero gol debía infundir algo más de tranquilidad, la que dio el segundo tanto. Este Mirandés tiene mucho fútbol y sus hombres una confianza descomunal en lo que hacen.

La contra entre Panichelli e Izeta no salió como se esperaba. Así que se reculó hasta que el posterior centro fue rematado por Reina de cabeza tirándose en plancha en el segundo palo.

Máxima efectividad: tres disparos y dos goles. Es lo que tiene un equipo con la flecha hacia arriba. Llevaba mucho peligro cuando se aproximaba al área foránea.

Las desgracias, cuando llegan no suelen venir solas y a los visitantes se les lesionó Raúl Blanco antes de la media hora. Entró en su lugar Héber Pena. Pero quien volvió a inquietar fue Hugo Rincón con un testarazo cuyo balón no fue entre los tres palos; y después, Gorrotxategi (tuvo pegado a Gelardo durante todo el partido), con un tiro al borde del área, que desvió el meta.

El Mirandés ganaba, generaba peligro, sí, pero lo cierto es que no daba la sensación de tener controlado el encuentro a pesar de la ventaja. Ya sea por un exceso de confianza, los gallegos empezaron a merodear el área de Raúl Fernández fruto de una presión intensa y adelantada.

Prueba de ello es que el Racing recortó diferencias antes del descanso mediante un córner. El espigado Luis Perea ganó la partida a los centrales y cabeceó en el primer palo al fondo de la red. Había partido con el tiempo añadido y toda la segunda mitad por delante.

Tomeo reemplazó a Parada tras el descanso y el Ferrol sumó a Cabaco e Insúa, si bien las primeras acciones peligrosas corrieron a cargo de Lachuer, que nada más reanudarse el choque lanzó al poste, y de Panichelli; solo, remató fuera de cabeza.

El bloque jabato, no obstante, tenía que serenar su juego. Era como si saber que ganando por dos tantos se ponía líder le estaba gnernado precipitación. La tuvo Benito en el segundo palo, pero fue Panichelli quien en un barullo cruzó fuera del alcance del cancerbero. El VAR no lo invalidó.

Continuaron llegando las ocasiones, como otra que tuvo Rincón, pero con la zurda no concretó. Los jabatos se habían serenado. La tercera diana ayudó mucho. El exjabato Álvaro Sanz (recibió los aplausos de la afición rojila) jugó los últimos 25 minutos y los últimos 15, Joel Roca.

El duelo enfilaba la recta final sin ya aproximaciones visitantes, cuando debutó Carlo Adriano. Dio descanso a Lachuer en la medular y asistió para que Butzke, que se sumó después, lograra el cuarto angte un adversario ya muy entregado.

La felicidad no se va de Anduva. La alegría que sacaron a relucir tras el partido jugadores y afición es merecida. Y que no pare (no tiene pinta de que se vaya a frenar).