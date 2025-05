Un duelo más vital que los demás para el Mirandés

Es un partido que, aunque a priori no tenga el cartel en cuanto a nombre del rival de los últimos emparejamientos, puede recibir la catalogación ... de vital para las ambiciosas aspiraciones que, hoy en día, tiene el Mirandés. Tan importante o más que los anteriores que ha disputado y en los que, para satisfacción del mirandesismo, ha obtenido los tres puntos que se han puesto en juego.

Una victoria ante el Castellón esta tarde en Anduva (16.15 horas) pondría al bloque de Lisci con pie y medio en el 'play off' de ascenso a Primera División. Eso, de momento, porque después se miden Elche y Levante y mañana, Racing-Oviedo, de tal manera que habría que ver cómo queda todo, pero un triunfo de un cuadro mirandesista que debe salir a disfrutar y en función del resto de marcadores que arrojen los implicados en la misma 'pelea', podría catapultar a la escuadra de Miranda a puestos más altos de la tabla.

El bloque jabato pretende conseguir la tercera victoria consecutiva tras deshacerse de Burgos y Eibar ante un rival que puede confirmar la salvación si gana en Miranda. El compromiso se presenta de continuas idas y vueltas, por lo que habrá que saber gestionar intensidades y transiciones en un partido que se prevé de alto voltaje por las características de rojillos y albinegros.

Llevar el choque al terreno donde el Mirandés se desenvuelve mejor será fundamental para aspirar a los tres puntos. «Y utilizar los cambios, que siempre aportan muchísimo cuando salen», significó el inquilino del banquillo mirandesista, Alessio Lisci.

Quien aprovechó en la previa para resaltar que «el otro día en Eibar nos sentimos como en casa con nuestra afición, espero que siga en los próximos desplazamientos, en Córdoba y Cartagena, y que sigan igual que siempre en Anduva. Que sepan todos que es un partido importantísimo el del Castellón».

Y es que mucho se está hablando de la visita del Almería (el fin de semana del 25 de mayo), pero es que antes, hoy, llega un envite igual o más decisivo que ese y es en lo que todos hacen hincapié. También el técnico.

«Están equivocados quienes piensan sólo en el Almería. Espero que todos estén mentalizados de que ante el Castellón es un partido trascendental para nosotros y de que el Almería ya vendrá. Que todo el mundo esté dándolo todo, como si hoy viene el Burgos, no hay ninguna diferencia porque este partido es vital para nosotros. Que la afición se ponga su mejor traje y que lo más pronto posible nos venga a animar para seguir empujándonos como han hecho hasta hoy porque ellos son una de las claves del éxito del Mirandés».

Hay varios futbolistas que se ejercitan en las últimas fechas a un ritmo diferente del resto de miembros de la plantilla. No es cuestión de forzar la máquina en los entrenamientos, sino de arriesgar en los partidos, en la medida de las posibilidades y siempre que se pueda. A tenor de la convocatoria facilitada por el cuerpo técnico es el plan que se ha seguido, por ejemplo, con Alberto Reina e Iker Benito, efectivos que han seguido un programa de trabajo diferenciado estos días, pero que figuran en la lista de convocados.

Habrá que ver cómo se encuentran, pero ya el fin de semana pasado el centrocampista jugó la última media hora en Ipurua. El jugador nacido en Miranda, por su parte, intervino desde el pitido inicial, aunque en una posición novedosa, al menos desde que está en el equipo de Anduva, al ubicarse en punta –más por el perfil diestro– junto a Panichelli.

Lisci ha llamado a un total de 23 futbolistas, que son los que están citados para recibir esta tarde al cuadro albinegro con la vista puesta en dar un paso de gigante, de momento, para el 'play off'.

Salva Ruiz y Cipenga

El Castellón, por su parte, recupera a Salva Ruiz y Cipenga. También están disponibles Moyita y Calatrava tras los golpes sufridos contra el Sporting. Causan bajas el sancionado Chirino y los lesionados de larga duración Mamah y Douglas Aurélio.

«Espero al Mirandés de dos formas distintas. Hombre a hombre y que sea un partido más directo o que estén en bloque bajo y se queden esperando. Hacen ambas cosas bien y estamos preparados para ambas», manifestó Johan Plat, el entrenador del Castellón.

En relación a la salvación virtual, el técnico no quiere confianzas. «Los veo entrenando fantásticos. No les hace falta motivación. Estoy muy contento por eso porque no estamos salvados aún. Es un buen momento para ganar a un equipo top a domicilio», declaró ayer el neerlandés antes de viajar.

«Tenemos que estar más alerta en algunas situaciones y ser un bloque más compacto sin tomar tanto tiempo arriba en ciertas ocasiones», significó.

El árbitro de la contienda será el murciano Lax Franco. Esta campaña sólo ha dirigido un encuentro al Mirandés: el que venció al Albacete por 2-0 con un reparto de cuatro cartulinas amarillas aquel día, en el partido correspondiente a la primera vuelta, en el Municipal. En el VAR estará ante las pantallas Gorostegui Fernández.