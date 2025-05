«Estos dos triunfos suponen un empujón anímico importante para el Mirandés»

Ángel Garraza Sábado, 3 de mayo 2025, 21:47 | Actualizado 22:10h. Comenta Compartir

«La primera parte hemos estado bien, hemos tenido ocasiones con Iker (Benito) y Víctor (Parada), pero en la segunda, no. Hemos estado mal, es una realidad, no nos escondemos», declaró Alessio Lisci, entrenador del Mirandés tras la contienda disputada en Ipurua.

Argumentó que «es verdad que es un campo pequeño y cuando se te meten con 5-3-1, cuesta y es difícil. Hemos vigilado bien las vigilancias, ellos no han transitado pero teníamos que haber hecho muchísimo más». El inquilino del banquillo rojillo le gusta ser autocrítico, principalmente cuando sale victorioso y en esta oportunidad lo fue. No jugó el mejor partido el Mirandés, a pesar de la buena primera media hora de juego.

«Hemos hecho encuentros increíblemente buenos fuera de casa y hemos perdido o empatado, así que algo tenía que cambiar», manifestó el romano. «Seguramente, hemos hecho la segunda parte peor del año fuera de casa, no me extrañaría. Hoy (por ayer) hemos tenido un punto de suerte. El año pasado hicimos un partidazo aquí y perdimos».

¿A qué achaca la mala segunda mitad pese a estar en superioridad? «Hay nervios, tensión, jugadores que no están acostumbrados a esto y se ha notado. Cuando tú no puedes con fútbol necesitas echarle otra cosa y eso, lo hemos hecho bien».

Son dos victorias consecutivas tras ganar a Burgos y Eibar. «A nivel anímico supone mucho, un empujón anímico importante porque se demuestra que también somos capaces de revertir resultados y de marcar en los instantes finales». Y es que, en este sentido, «cuando tuvimos la racha de cuatro partidos sin ganar, en algunos merecimos vencer y empatar, en Albacete o ante el Deportivo; en Elda íbamos 0-2 y nos empataron al final. Hoy no merecimos ganar, pero a estas alturas de Liga hace falta que cuando no estás bien, seas capaz de llevártelo. Cortamos la racha de no victorias fuera de casa y eso también es importante».

Cuestionado sobre Gorrotxategi, un jugador natural de Eibar, indicó que «sé que es de aquí porque está enamorado de Eibar. Es un jugador fantástico, ha evolucionado mucho, pero por su forma de ser. Con un hambre descomunal, tiene un talento increíble. Hoy ha demostrado lo que es, un grandísimo futbolista».

San José: «Ha sido un derrota absolutamente inmerecida» El Eibar aguantó 89 minutos, los sesenta últimos con un hombre menos. «Ha sido una lástima, ha sido una derrota absolutamente inmerecida», aseguró Beñat San José, entrenador del conjunto azulgrana, tras el encuentro de este sábado en Ipurua. El donostiarra indicó que «la primera parte ha sido de tú a tú, con dos equipos que juegan con mucho ritmo, a mucha intensidad. Ellos han demostrado por qué están peleando por el 'play off'. Tiene realmente jugadores muy buenos, que hacen daño en un juego más directo, que lo manejan bien». Admitió que «la expulsión fue un mazazo porque, además, es nuestro nueve goleador, lo que ha mermado mucho nuestro plan de partido. Hemos tenido que tirar del plan ' B', los jugadores lo han hecho muy bien, había que multiplicarse y tener personalidad con la pelota». A su juicio, «el resultado más que justo era de empate. Con diez más de una hora, era un punto muy valioso. Me voy con mucha rabia por las circunstancias que se han dado». Cree que «hay un comité de árbitros que tendrá que evaluar de forma detallada este partido y, a partir de ahí, nosotros nos adaptamos a esas circusntancias adversas. Es que hemos hecho un gran partido, un gran trabajo, hemos bloqueado todas las acciones del rival».

