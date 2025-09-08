Los dos triunfos del Mirandés han llegado en partidos con superioridad numérica El los tres duelos como visitante ha habido expulsiones

En esto del fútbol siempre hay curiosidades y este año cuestiones relacionadas con aspectos disciplinarios están haciéndose presentes en los partidos de los rojillos.

Lo ... que todos los entrenadores esperan es en poder acabar los partidos con sus once efectivos sobre el terreno de juego, pero en esta Liga de la que sólo se llevan disputadas cuatro jornadas el Mirandés ha protagonizado tres partidos que han concluido con tan sólo veintiún futbolistas; ha habido expulsiones en los tres en los que el plantel de Justo ha sido visitante.

En uno los rojillos acabaron en inferioridad numérica, cabría decir incluso que casi empezaron porque en el debut liguero en Cádiz Iker Córdoba fue expulsado en el primer minuto del partido, y en los otros dos la ventaja numérica fue para los de Anduva y ambos terminaron con triunfo mirandesista. La expulsión en Granada tuvo relevancia ya que se produjo en el minuto 47 tras el penalti que permitió al Mirandés ponerse en ventaja. La roja que vio el jugador del Albacete tuvo menos trascendencia ya que llegó en el minuto 80 cuando los rojillos ganaban ya por 1-3. En cualquier caso no deja de ser curioso que en tres de cuatro duelos haya habido expulsiones.

