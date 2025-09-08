El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En el primer partido el expulsado fue Iker Córdoba. Factoría 9

Los dos triunfos del Mirandés han llegado en partidos con superioridad numérica

El los tres duelos como visitante ha habido expulsiones

María Ángeles Crespo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:03

En esto del fútbol siempre hay curiosidades y este año cuestiones relacionadas con aspectos disciplinarios están haciéndose presentes en los partidos de los rojillos.

Lo ... que todos los entrenadores esperan es en poder acabar los partidos con sus once efectivos sobre el terreno de juego, pero en esta Liga de la que sólo se llevan disputadas cuatro jornadas el Mirandés ha protagonizado tres partidos que han concluido con tan sólo veintiún futbolistas; ha habido expulsiones en los tres en los que el plantel de Justo ha sido visitante.

