El central cántabro tendrá que andarse con ojo. Avelino Gómez

Dos titulares del Mirandés viajarán apercibidos a Ceuta

Juan Gutiérrez y Rafa Bauzá ya han visto 4 amarillas, también Iñigo Vicente, que se mide al Dépor antes de visitar Vitoria

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:58

Lejos de ser un equipo duro y mucho menos violento, el Mirandés ha visto como varias de sus piezas más importantes se han cargado de ... tarjetas amarillas en los últimos encuentros, sobretodo, por acciones aisladas en las que se midió mal o se optó por cortar una transición. De una u otra manera, dos de los titulares habituales de Fran Justo saldrán al Estadio Alfonso Murube de Ceuta con 4 amarillas en su registro, o lo que es lo mismo, apercibidos de sanción antes de recibir al Racing de Santander el sábado 25.

