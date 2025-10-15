Dos titulares del Mirandés viajarán apercibidos a Ceuta

Lejos de ser un equipo duro y mucho menos violento, el Mirandés ha visto como varias de sus piezas más importantes se han cargado de ... tarjetas amarillas en los últimos encuentros, sobretodo, por acciones aisladas en las que se midió mal o se optó por cortar una transición. De una u otra manera, dos de los titulares habituales de Fran Justo saldrán al Estadio Alfonso Murube de Ceuta con 4 amarillas en su registro, o lo que es lo mismo, apercibidos de sanción antes de recibir al Racing de Santander el sábado 25.

Estos dos futbolistas no son otros que el Conan de Comillas, Juan Gutiérrez, dueño y señor de la zaga mirandesista; y el incombustible Rafa Bauzà, insustituible en la medular rojilla hasta la fecha y que cuenta ya con 2 tantos en su haber. Ambos cuentan con muchas papeletas para seguir en el once del técnico gallego, que el fin de semana pasada repitió con todos los jugadores de campo por primera vez, por lo que deberán andarse con ojo si no quieren cumplir ciclo de tarjetas la semana que viene.

Gutiérrez fue amonestado el pasado sábado en el encuentro en el que el Mirandés empató sin goles con el Leganés por una entrada a destiempo. Llegó tarde. Por su parte, el mediocentro cedido por el Espanyol ya estaba apercibido en la pasada jornada, aunque no fue uno de los seis jugadores jabatos que vieron la amarilla ante el Leganés (Juan Gutiérrez, Barea, Marino Illescas, Hugo Novoa, Martín Pascual y Etienne Eto'o).

Los rojillos son el único equipo de la categoría de plata que afrontará la décima jornada con hasta dos jugadores apercibidos. Asimismo, además de Juan Gutiérrez y de Rafael Bauzà, también cuenta con varios jugadores que ya han visto 3 amarillas: Martín Pascual, Ismael Barea y Marino Illescas; mientras que Hugo Novoa e Iker Córdoba tienen 2.

Por otra parte, una vez finalizado el encuentro en el feudo caballa, el Mirandés también tendrá intereses en juego en el choque que medirá al Racing de Santander con el Deportivo de la Coruña, ambos cuadros aspirantes al ascenso a Primera. Los cántabros, que vienen de perder en Gijón contra el Sporting del exmirandesista Borja Jiménez, reciben al Dépor de Hidalgo, que también recibió un correctivo en La Rosaleda de Málaga el pasado fin de semana.

Partido por todo lo alto en el que Iñigo Vicente, líder indiscutible de la zona creativa de los locales y también con pasado en el Mirandés, parte con 4 amarillas. De ser amonestado, el talentoso jugador de Derio no podría estar en Mendizorroza.