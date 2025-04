Otros dos puntos que se le escapan al Mirandés

Hizo lo más difícil, remontar a un notable equipo como es el Deportivo, pero se quedó con la miel en los labios. El Mirandés llegaba ... tras encajar dos derrotas consecutivas, en el minuto 3 perdía por 0-1 ante el cuadro gallego, pero una reacción magnífica en el segundo tiempo obraba otra remontada. Cuando se enfilaba el minuto 90, un penalti de los tres que señaló Muresan dio al traste con la victoria que, por ocasiones, había merecido el conjunto rojillo.

Más puntos que se escapan en los instantes finales, en las últimas jugadas del partido. Un hecho al que se está acostumbrando el conjunto de Miranda. Ocurrió en Albacete, en Elda y ahora, por vez primera, también en Anduva. Es algo a remediar si se quiere continuar con el sueño; y porque esto no puede empañar una extraordinaria temporada.

Mirandés Raúl Fernández; Hugo Rincón, Tomeo (Postigo, m. 28), Egiluz, Parada, Iker Benito (Ander Martín, m. 90); Gorrotxategi, Reina, Lachuer (Butzke, m. 46); Izeta (Joel Roca, m. 46) y Panichelli. 2 - 2 Deportivo Leite; Petxarroman (Eddahchouri, m. 77), Pablo Vázquez, Martínez, Tosic (Diego Gómez, m. 68); Mella, José Ángel (Mfulu, m. 68), Villares, Yeremay, Mario Soriano y Barbero (Herrera, m. 88). Goles: 0-1, m. 3: Villares; 1-1, m. 53: Joel Roca; 2-1, m. 64: Panichelli (penalti); 2-2, m. 90: Yeremay (penalti).

Árbitro: Muresan amonestó a los deportivista José Ángel (m. 4), Tosic (m. 18), Mfulu (m. 69) y Barbero (m. 82) y a los rojillos Postigo (m. 41), Butzke (m. 75), Rincón (m. 80) y Egiluz (m. 89).

Incidencias: 4.602 espectadores se dieron cita en Anduva, de ellos algo más de 400 deportivistas. Panicheli recibió del presidente Alfredo de Miguel el trofeo al mejor jugador de Segunda en el mes de marzo.

Los cinco primeros minutos del Deportivo fueron vertiginosos; en el primero, Yeremay estrelló el balón en el poste tras una buena combinación con Mario Soriano y en la siguiente vez que llegó, marcó por mediación de Villares, tras aprovechar un balón entre líneas.

No se habían cumplido los cinco y en una contra vertiginosa, Mario chutó alto. No está acostumbrado el Mirandés a que en su casa reciba una pelota al palo nada más ponerse en juego desde el pitido inicial y a los tres minutos vaya por detrás en el marcador.

Quedaba todo el partido por delante, pero acusó el mazazo. Los rojillos se mostraban imprecisos, con fallos tanto en los pases en la medular como en centros fáciles desde ambas bandas, aunque metía al rival en su campo. Una de las fortalezas del Deportivo es el contragolpe con sus velocísimos mediapuntas (Yeremay, Mella y Soriano) y tenía, en este sentido, el guión perfecto porque se cerraba con las líneas muy juntas para no dejar espacios al objeto de salir en cuanto robaban el balón en dirección a la meta defendida por Raúl.

Estaba claro que el bloque de Lisci iba a apretar. Izeta tuvo la igualada en su pie izquierdo. La pegó y tras salvar al portero Leite, el cuero fue repelido por el poste. Era el primer aviso serio en el primer cuarto de hora.

Lo intentaba por ambos costados ante un Dépor que tenía la lección bien aprendida. Iba a los duelos como si no hubiese un mañana y en muchos casos salía ganador. En el 25, Tomeo se quedó tendido sobre el césped. Se quejaba de la zona abdominal. Tiempo para Postigo, el capitán sobre el verde desde entonces.

El Mirandés encerraba a los ayer de amarillo y un centro a Panichelli fue reclamado como penalti. Desde el VAR se avisó a Muresan, que se fue a ver la acción a la pantalla. Pitó penalti porque el defensa no tocó balón y sí al jugador que había recibido una falta dentro del área. Lachuer tiró, sin embargo, al poste.

Otro palo. Ese fallo provocó que el Mirandés se fuera por detrás en el electrónico a los vestuarios. Tuvo dos ocasiones y se topó con los postes. El rival tuvo otra dos, nada más comenzar el choque, y atinó en una. Esa había sido la diferencia. El conjunto de Miranda no se estaba mostrando, ni ayer ni en las últimas jornadas con la chispa que ha exhibido durante el resto de la competición y eso se notaba en las combinaciones, los controles, los remates...

Restaba, no obstante, la segunda parte para dar la vuelta al signo de la derrota, un hecho que ya ha logrado con anterioridad. Lisci movió el banquillo para que Butzke y Joel Roca se sumaran en la reanudación por Lachuer e Izeta. El esquema no varió, pero el encuentro sí. Volvió el Mirandés de siempre en Anduva.

Yeremay se fue de Egiluz por velocidad y en el 49 pudo hacer el segundo; se encontró con Raúl, que abortó la ocasión. No hubo más por parte visitante hasta la recta final.

Tocaba ir hacia el lado contrario. Butzke estaba entendiéndose a la perfección con Panichelli y eso originó el tanto del empate. Una fenomenal asistencia del primero acabó con el '9' estrellando el balón en el palo, ahora para que no faltara ninguno de los tres postes, en el larguero; Joel Roca, muy atento, marcó de cabeza al tirarse en plancha.

Eso espoleó al equipo y a la afición, que empujó de lo lindo a partir de entonces. Se pidió un penalti por mano de un defensor gallego, pero Muresan señaló fuera de juego. En el VAR lo analizaron y el colegiado, tras ser avisado, volvió a mirar el monitor. Decretó penalti. En esta oportunidad lo lanzó Panichelli y marcó al lanzar al lado contario del que se tiró Leite.

Otra vez lo volvía a hacer. En diez minutos de auténtica locura había volteado el resultado. Lisci acertaba con las sustituciones porque los dos futbolistas que entraron dieron mucho al Mirandés en ataque. Era el equipo de siempre en casa. Panichelli se revolvió bien denro del área y el cancerbero visitente evitó el tercero de un conjunto jabato que estaba desatado. La pelota iba a gol.

Hubo llegadas suficientes para que se lograra el tercero, pero no hubo tino y eso lo acabaría pagando el bloque jabato en los instantes finales. Otra vez.

El Dépor lo intentó en varias acciones hasta el final. Tuvo una muy clara, la falló, y en la siguiente, Egiluz agarró de la camiseta a un delantero rival. El colegiado no lo dudó y Yeremay firmó desde los once metros la definitiva igualada a dos goles. Los jabatos se quedaron en la orilla y vuelven a perder puntos muy valiosos por no saber competir en los instantes finales.