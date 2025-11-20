El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jesús Galván debutó ante el Burgos. Avelino Gómez

Dos banquillos y un partido de experiencia en Segunda en el Málaga-Mirandés

Funes debutará en LaLiga al frente del conjunto andaluz ante los rojillos y Galván lo hizo contra el Burgos el pasado fin de semana

Ángel Garraza

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:21

La cita de este próximo domingo a las nueve de la noche en La Rosaleda servirá para cruzar a un equipo, el Mirandés, que está ... penúltimo en la clasificación, en puestos de descenso por lo tanto, con el que marca la salvación, el Málaga, que tiene sólo tres puntos más. Sin embargo, y a pesar de las diferencias siderales que existen entre ambas entidades y dos conjuntos concebidos, en un principio, para aspirar a objetivos diametralmente opuestos, lo cierto es que los dos están enfrascados en la misma pelea, ambos acaban de cambiar de entrenador y, en este sentido, ninguno de ellos tiene experiencia en el fútbol profesional como técnico.

