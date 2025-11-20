Dos banquillos y un partido de experiencia en Segunda en el Málaga-Mirandés

La cita de este próximo domingo a las nueve de la noche en La Rosaleda servirá para cruzar a un equipo, el Mirandés, que está ... penúltimo en la clasificación, en puestos de descenso por lo tanto, con el que marca la salvación, el Málaga, que tiene sólo tres puntos más. Sin embargo, y a pesar de las diferencias siderales que existen entre ambas entidades y dos conjuntos concebidos, en un principio, para aspirar a objetivos diametralmente opuestos, lo cierto es que los dos están enfrascados en la misma pelea, ambos acaban de cambiar de entrenador y, en este sentido, ninguno de ellos tiene experiencia en el fútbol profesional como técnico.

En la tarde del miércoles se hizo oficial por el club andaluz que Juan Francisco Funes (Loja, Granada, 1983) pasaba de entrenar al Malagueño, su filial que milita en Segunda RFEF, a hacerse cargo, desde la tarde de ayer cuando dirigió a la primera plantilla, con el reto de impulsar a este equipo hasta cotas más esperadas por la costa del sol.

Ampliar Juan Francisco Funes. E. C.

Llevaba seis temporadas en la segunda escuadra blanquiazul sin experiencias anteriores en el fútbol profesional, de tal manera que su debut se producirá este fin de semana contra el Mirandés.

Loja y El Palo habían sido en categorías inferiores sus anteriores equipos la década pasada. Por lo tanto, su experiencia se circunscribe a la cantera. Ahora, sustituye a Sergio Pellicer para revertir una situación que se ha tornado en preocupante para la Málaga futbolística.

«Estoy muy contento por dar este paso y es una oportunidad única. La gente podría esperar a alguien con más cartel, pero en mí van a encontrar a un trabajador con una ilusión tremenda. Me siento muy identificado con el proyecto, y eso es de lo más importante. Hay un proyecto claro del que me siento partícipe. Con el paso del tiempo, ojalá siga estando sentado aquí. Tenemos que dar el máximo porque lo importante es estar a la altura del club», indicó este jueves en su presentación.

«No me siento ni segundo plato ni postre. El hecho de que pudieran valorar que me hiciera cargo del primer equipo me llena de orgullo. Tengo la confianza de muchos de los jugadores y eso me ha dado fuerza. Esto va a salir bien. Queremos tomar bien la decisión de quién va a ser mi segundo. Tenemos muy claro cómo construir a los jugadores».

Sólo como futbolista

Claro que en el banquillo de al lado dentro de dos días se sentará un hombre con no más experiencia que él en los banquillos de ámbito profesional. Jesús Galván (Sevilla, 51 años) debutó en LaLiga este pasado domingo, cuando dirigió al Mirandés ante el Burgos. Ha sido su único partido al margen de que como jugador, en calidad de defensa, tuviese más recorrido al haber pertenecido a Sevilla, Villarreal, Recreativo, Alavés...

Comenzó en los banquillos en las categorías inferiores del Sevilla.​En la temporada 2013-14 firma como entrenador del Alcalá, de Tercera División, con el que acabaría la fase regular en tercera posición y disputando la fase de ascenso a Segunda División B. En 2014 regresó al Sevilla para dirigir a equipos de su cantera hasta llegar al juvenil en 2016. En 2018, firmó como entrenador del Utrera, de Tercera .

Ya en el curso 2018-19 clasificó a los utreranos para el play off, tras acabar en tercera posición.​En la temporada siguiente volvió a disputar la fase de ascenso a Segunda B, cayendo frente al Betis Deportivo. En octubre de 2023, tras la marcha de Antonio Hidalgo al Huesca, Galván se hizo cargo del Sevilla Atlético, de la Segunda Federación.​Esa temporada acabó campeonando con el filial sevillista. Ahí había seguido hasta la llamada hace unos días del Mirandés para asumir las riendas del cuadro jabato.

El envite contra el Málaga será el segundo en LaLiga.