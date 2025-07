La disparidad de horarios de los partidos del Mirandés dificulta programar los viajes en tren a Vitoria

El propósito del club es facilitar en las mejores condiciones posibles el traslado a sus fieles cuando el Mirandés dispute sus encuentros como local en ... el estadio de Mendizorroza a causa de las obras que se ejecutan en Anduva para levantar una nueva tribuna lateral con todos sus servicios complementarios. La intención de la entidad radicaba, por tal motivo, en fletar un tren cada día de partido al objeto de llevar a más de mil hinchas hasta Vitoria, pero no está del todo claro que vaya a ser así.

Representantes del club mantienen conversaciones con Renfe para valorar la posibilidad de poner en marcha esta iniciativa habida cuenta de que los rojillos jugarán unos cuantos choques en el estadio del Alavés. Al menos, hasta el mes de noviembre mientras se prolongan los trabajos en el Municipal mirandesista. Se da por seguro que ante Huesca, Deportivo, Zaragoza, Leganés y Racing de Santander, como mínimo, habrá que jugarlos en el exilio del recinto albiazul.

Sin embargo, desde la empresa ferroviaria ya se ha comunicado la dificultad de fletar un tren cada día de partido al cambiarse los horarios entre un choque y otro. Al no ser a la misma hora se complica porque ya se sabe que los horarios se establecen en una horquilla entre las 14 horas (cuando llegue ya el otoño) y las nueve de la noche.

Sólo se sabe, por el momento, el fijado para el primer partido como local, el segundo del campeonato, que le medirá con el Huesca: el sábado, 23 de agosto, a las cinco de la tarde. Se considera, en este sentido, un buen horario si se atiende a esta cuestión.

No se ha publicado de forma oficial ninguno más (salvo el del estreno en Cádiz el domingo, 17 de agosto), lo que dificulta el hecho de organizar un programa de viajes. Hay que tener en cuenta otras situaciones y los viajes fijos y anuales ya concertados, a sus respectivos horarios, a éste y otros destinos por parte de la firma de transportes para poder 'cuadrar' la disponibilidad de poner en marcha convoyes para uso de los aficionados del Mirandés.

Para esta ocasión, siendo el partido a las 17 horas, los últimos en partir desde Miranda son un Regional, a las 14.50 horas, y un Alvia a las 16. Para volver, a las 20.18 y 21.24 hay dos trenes regionales. Son los horarios establecidos por Renfe. Sería viajar a título personal, no como viaje organizado por el club.

Así la cosas, se empiezan a cotejar otras opciones. Al margen de que la distancia es corta, poco más de veinte minutos en coche, lo que añade comodidad al desplazamiento, también es cierto que habrá quienes no tengan la posibilidad de viajar de esta manera. No dispongan de vehículo propio o no conduzcan. Principalmente, se piensa en los seguidores de más edad.

Desde la entidad se baraja poder fletar autobuses para estas personas. Y es que generar este servicio para todos sería inviable al tener que trasladar a miles de personas y no haber flota suficiente para llevar a todos. Harían falta unos 60 autobuses para que, como mínimo, 3.000 personas acudan a Mendizorroza.

Aparcamiento

Cabe recordar para aquellos hinchas que acudan en vehículos y, asimismo, si finalmente no ve la luz la idea de viajar en tren, el aparcamiento de Mendizorroza permanecerá cerrado los días de partido, tanto del Alavés como del Mirandés, según ha dispuesto el Ayuntamiento de Vitoria.

Se abrirá el parking de Mendizabala, muy próximo al estadio, con capacidad para unos mil turismos, el doble que el que se habilita junto al campo. Allí es donde podrán dejar los mirandesistas sus vehículos.