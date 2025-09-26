El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre

LaLiga Hypermotion Jornada 7 V26/09 · Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid

Escudo Club Deportivo Mirandés

Mirandés

20:30h.

0

-

1

Zaragoza

Escudo Real Zaragoza

Min. 76

  • Francisco Sebastián Moyano Jiménez (27')

MIR

ZAR

Tarjeta amarilla Min 25'

Rafael Bauza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 27'

Gol de Francisco Sebastián Moyano Jiménez

Tarjeta amarilla Min 7'

Yussif Saidu ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 65'

Raúl Guti ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Avelino Gómez

En directo, Mirandés-Real Zaragoza

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 7 de la Liga Hypermotion

Minuto a minuto

El Correo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:29

Icono76'

Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono76'

Falta de Hugo Novoa (Mirandés).

Icono75'

Remate fallado por Gonzalo Petit (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pablo López con un centro al área.

Icono74'

Salim El Jebari (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono74'

Falta de Francho Serrano (Real Zaragoza).

74'

Se reanuda el partido.

73'

El juego está detenido debido a una lesión Iker Córdoba (Mirandés).

Icono73'

Remate rechazado de Pablo Insua (Real Zaragoza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Paulino de la Fuente.

Icono72'

Falta de Hugo Novoa (Mirandés).

Icono72'

Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en campo contrario.

71'

Se reanuda el partido.

Icono71'

Cambio en Mirandés, entra al campo Alberto Marí sustituyendo a Sergio Postigo debido a una lesión.

70'

El juego está detenido debido a una lesión Sergio Postigo (Mirandés).

68'

Se reanuda el partido.

67'

El juego está detenido debido a una lesión Pablo Insua (Real Zaragoza).

Icono67'

Cambio en Mirandés, entra al campo Salim El Jebari sustituyendo a Carlos Fernández.

Icono67'

Cambio en Mirandés, entra al campo Iker Córdoba sustituyendo a Adrián Pica.

Icono66'

Raúl Guti (Real Zaragoza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono66'

Falta de Raúl Guti (Real Zaragoza).

Icono66'

Sergio Postigo (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono62'

Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).

Icono61'

Remate fallado por Marino Illescas (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.

Icono62'

Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono61'

Remate rechazado de Gonzalo Petit (Mirandés) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pablo López con un centro al área.

Icono60'

Corner,Mirandés. Corner cometido por Carlos Pomares.

Icono60'

Falta de Paul Akouokou (Real Zaragoza).

Icono60'

Gonzalo Petit (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono58'

Remate fallado por Paulino de la Fuente (Real Zaragoza) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono57'

Paulino de la Fuente (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono57'

Falta de Pablo Pérez (Mirandés).

Icono56'

Yussif Saidu (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono56'

Falta de Gonzalo Petit (Mirandés).

Icono55'

Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).

Icono55'

Esteban Andrada (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono54'

Falta de Carlos Pomares (Real Zaragoza).

Icono54'

Pablo López (Mirandés) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono53'

Remate rechazado de Gonzalo Petit (Mirandés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono53'

Cambio en Real Zaragoza, entra al campo Paulino de la Fuente sustituyendo a Marcos Cuenca.

Icono49'

Remate rechazado de Gonzalo Petit (Mirandés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono48'

Corner,Mirandés. Corner cometido por Pablo Insua.

Empieza segunda parte Mirandés 0, Real Zaragoza 1.

Icono45'

Cambio en Mirandés, entra al campo Pablo Pérez sustituyendo a Fernando Medrano.

Icono45'+2'

Final primera parte, Mirandés 0, Real Zaragoza 1.

Icono45'+2'

Corner,Mirandés. Corner cometido por Carlos Pomares.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Carlos Pomares (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono45'

Falta de Pablo López (Mirandés).

Icono44'

Fuera de juego, Mirandés. Marino Illescas intentó un pase en profundidad pero Hugo Novoa estaba en posición de fuera de juego.

Icono43'

Falta de Dani Gómez (Real Zaragoza).

Icono43'

Sergio Postigo (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono42'

Gonzalo Petit (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono41'

Remate fallado por Hugo Novoa (Mirandés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono40'

Corner,Mirandés. Corner cometido por Esteban Andrada.

Icono40'

Remate parado. Marino Illescas (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono40'

Marino Illescas (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono40'

Falta de Marcos Cuenca (Real Zaragoza).

Icono39'

Dani Gómez (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono39'

Falta de Adrián Pica (Mirandés).

Icono38'

Remate rechazado de Sebas Moyano (Real Zaragoza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Yussif Saidu.

Icono37'

Raúl Guti (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono37'

Falta de Carlos Fernández (Mirandés).

Icono35'

Falta de Dani Gómez (Real Zaragoza).

Icono35'

Sergio Postigo (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono34'

Corner,Real Zaragoza. Corner cometido por Adrián Pica.

Icono32'

Corner,Real Zaragoza. Corner cometido por Sergio Postigo.

Icono32'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marcos Cuenca (Real Zaragoza) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono32'

Remate rechazado de Marcos Cuenca (Real Zaragoza) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Tachi.

Icono30'

Fuera de juego, Mirandés. Rafel Bauzà intentó un pase en profundidad pero Fernando Medrano estaba en posición de fuera de juego.

Icono29'

Hugo Novoa (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono29'

Falta de Yussif Saidu (Real Zaragoza).

Icono27'

¡Gooooool! Mirandés 0, Real Zaragoza 1. Sebas Moyano (Real Zaragoza) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono26'

Rafel Bauzà (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono25'

Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).

Icono24'

Remate fallado por Yussif Saidu (Real Zaragoza) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Sebas Moyano.

Icono24'

Remate rechazado de Juan Gutiérrez (Mirandés) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono23'

Falta de Yussif Saidu (Real Zaragoza).

Icono23'

Marino Illescas (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono20'

Remate fallado por Carlos Pomares (Real Zaragoza) remate con la izquierda desde más 30 metros desde la banda izquierda.

Icono19'

Remate fallado por Marcos Cuenca (Real Zaragoza) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Carlos Pomares con un centro al área.

Icono17'

Falta de Adrián Pica (Mirandés).

Icono17'

Marcos Cuenca (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Dani Gómez (Real Zaragoza).

Icono14'

Adrián Pica (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Remate rechazado de Pablo López (Mirandés) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono11'

Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono11'

Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).

Icono9'

Tachi (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono9'

Falta de Fernando Medrano (Mirandés).

Icono8'

Yussif Saidu (Real Zaragoza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono8'

Falta de Yussif Saidu (Real Zaragoza).

Icono8'

Fernando Medrano (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).

Icono1'

Falta de Carlos Pomares (Real Zaragoza).

Icono1'

Pablo López (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Fran Justo

3-5-2

Alineación

Igor Nikic

portero

Juan Gutiérrez

defensa

Martín Pascual

defensa

Iker Córdoba

defensa

Hugo Novoa

delantero

Thiago Helguera

centrocampista

Rafel Bauzà

centrocampista

Iker Varela

delantero

Fernando Medrano

defensa

Pablo López

delantero

Carlos Fernández

delantero

Gabriel Fernández Arenas

4-2-3-1

Alineación

Adrián Rodríguez

portero

Juan Sebastián

defensa

Yussif Saidu

centrocampista

Aleksandar Radovanovic

defensa

Dani Tasende

defensa

Keidi Bare

centrocampista

Paul Akouokou

centrocampista

Paulino de la Fuente

delantero

Kenan Kodro

delantero

Francisco Sebastián Moyano Jiménez

delantero

Dani Gómez

delantero

Estadísticas

48,5%

ZAR

MIR

51,5%

ZAR

ZAR

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

