En directo, Mirandés-Real Zaragoza

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
LaLiga Hypermotion Jornada 7 V26/09 · Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid
Mirandés
20:30h.
0
-
1
Zaragoza
Min. 76
Francisco Sebastián Moyano Jiménez (27')
MIR
ZAR
Tarjeta amarilla Min 25'
Rafael Bauza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 27'
Gol de Francisco Sebastián Moyano Jiménez
Tarjeta amarilla Min 7'
Yussif Saidu ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 65'
Raúl Guti ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
El Correo
Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:29
76'
Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
76'
Falta de Hugo Novoa (Mirandés).
75'
Remate fallado por Gonzalo Petit (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pablo López con un centro al área.
74'
Salim El Jebari (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
74'
Falta de Francho Serrano (Real Zaragoza).
74'
Se reanuda el partido.
73'
El juego está detenido debido a una lesión Iker Córdoba (Mirandés).
73'
Remate rechazado de Pablo Insua (Real Zaragoza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Paulino de la Fuente.
72'
Falta de Hugo Novoa (Mirandés).
72'
Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en campo contrario.
71'
Se reanuda el partido.
71'
Cambio en Mirandés, entra al campo Alberto Marí sustituyendo a Sergio Postigo debido a una lesión.
70'
El juego está detenido debido a una lesión Sergio Postigo (Mirandés).
68'
Se reanuda el partido.
67'
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Insua (Real Zaragoza).
67'
Cambio en Mirandés, entra al campo Salim El Jebari sustituyendo a Carlos Fernández.
67'
Cambio en Mirandés, entra al campo Iker Córdoba sustituyendo a Adrián Pica.
66'
Raúl Guti (Real Zaragoza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
66'
Falta de Raúl Guti (Real Zaragoza).
66'
Sergio Postigo (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
62'
Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).
61'
Remate fallado por Marino Illescas (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
62'
Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
61'
Remate rechazado de Gonzalo Petit (Mirandés) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pablo López con un centro al área.
60'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Carlos Pomares.
60'
Falta de Paul Akouokou (Real Zaragoza).
60'
Gonzalo Petit (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
58'
Remate fallado por Paulino de la Fuente (Real Zaragoza) remate con la izquierda desde fuera del área.
57'
Paulino de la Fuente (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
57'
Falta de Pablo Pérez (Mirandés).
56'
Yussif Saidu (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
56'
Falta de Gonzalo Petit (Mirandés).
55'
Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).
55'
Esteban Andrada (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
54'
Falta de Carlos Pomares (Real Zaragoza).
54'
Pablo López (Mirandés) ha recibido una falta en la banda derecha.
53'
Remate rechazado de Gonzalo Petit (Mirandés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
53'
Cambio en Real Zaragoza, entra al campo Paulino de la Fuente sustituyendo a Marcos Cuenca.
49'
Remate rechazado de Gonzalo Petit (Mirandés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
48'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Pablo Insua.
Empieza segunda parte Mirandés 0, Real Zaragoza 1.
45'
Cambio en Mirandés, entra al campo Pablo Pérez sustituyendo a Fernando Medrano.
45'+2'
Final primera parte, Mirandés 0, Real Zaragoza 1.
45'+2'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Carlos Pomares.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
45'
Carlos Pomares (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
45'
Falta de Pablo López (Mirandés).
44'
Fuera de juego, Mirandés. Marino Illescas intentó un pase en profundidad pero Hugo Novoa estaba en posición de fuera de juego.
43'
Falta de Dani Gómez (Real Zaragoza).
43'
Sergio Postigo (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
42'
Gonzalo Petit (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
41'
Remate fallado por Hugo Novoa (Mirandés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
40'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Esteban Andrada.
40'
Remate parado. Marino Illescas (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.
40'
Marino Illescas (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
40'
Falta de Marcos Cuenca (Real Zaragoza).
39'
Dani Gómez (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Falta de Adrián Pica (Mirandés).
38'
Remate rechazado de Sebas Moyano (Real Zaragoza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Yussif Saidu.
37'
Raúl Guti (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Falta de Carlos Fernández (Mirandés).
35'
Falta de Dani Gómez (Real Zaragoza).
35'
Sergio Postigo (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Corner,Real Zaragoza. Corner cometido por Adrián Pica.
32'
Corner,Real Zaragoza. Corner cometido por Sergio Postigo.
32'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marcos Cuenca (Real Zaragoza) remate con la derecha desde el centro del área.
32'
Remate rechazado de Marcos Cuenca (Real Zaragoza) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Tachi.
30'
Fuera de juego, Mirandés. Rafel Bauzà intentó un pase en profundidad pero Fernando Medrano estaba en posición de fuera de juego.
29'
Hugo Novoa (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Falta de Yussif Saidu (Real Zaragoza).
27'
¡Gooooool! Mirandés 0, Real Zaragoza 1. Sebas Moyano (Real Zaragoza) remate con la derecha desde el centro del área.
26'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
25'
Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
24'
Remate fallado por Yussif Saidu (Real Zaragoza) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Sebas Moyano.
24'
Remate rechazado de Juan Gutiérrez (Mirandés) remate con la izquierda desde el centro del área.
23'
Falta de Yussif Saidu (Real Zaragoza).
23'
Marino Illescas (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
20'
Remate fallado por Carlos Pomares (Real Zaragoza) remate con la izquierda desde más 30 metros desde la banda izquierda.
19'
Remate fallado por Marcos Cuenca (Real Zaragoza) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Carlos Pomares con un centro al área.
17'
Falta de Adrián Pica (Mirandés).
17'
Marcos Cuenca (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Dani Gómez (Real Zaragoza).
14'
Adrián Pica (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Remate rechazado de Pablo López (Mirandés) remate con la izquierda desde fuera del área.
11'
Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
9'
Tachi (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Falta de Fernando Medrano (Mirandés).
8'
Yussif Saidu (Real Zaragoza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
8'
Falta de Yussif Saidu (Real Zaragoza).
8'
Fernando Medrano (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Sebas Moyano (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).
1'
Falta de Carlos Pomares (Real Zaragoza).
1'
Pablo López (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Fran Justo
3-5-2
Igor Nikic
portero
Juan Gutiérrez
defensa
Martín Pascual
defensa
Iker Córdoba
defensa
Hugo Novoa
delantero
Thiago Helguera
centrocampista
Rafel Bauzà
centrocampista
Iker Varela
delantero
Fernando Medrano
defensa
Pablo López
delantero
Carlos Fernández
delantero
Gabriel Fernández Arenas
4-2-3-1
Adrián Rodríguez
portero
Juan Sebastián
defensa
Yussif Saidu
centrocampista
Aleksandar Radovanovic
defensa
Dani Tasende
defensa
Keidi Bare
centrocampista
Paul Akouokou
centrocampista
Paulino de la Fuente
delantero
Kenan Kodro
delantero
Francisco Sebastián Moyano Jiménez
delantero
Dani Gómez
delantero
48,5%
MIR
51,5%
ZAR
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.