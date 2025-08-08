Diez días para engrasar al nuevo Mirandés Alfredo Merino enfila la contratación del resto de jugadores y Fran Justo aprieta para encajar las piezas

El gran objetivo es que los jugadores creen sinergias entre ellos antes de iniciar la competición.

Tafalla fue el primer escenario estival en el que vimos a diez jugadores de la primera plantilla mirandesista salir de inicio. Un once titular con varias piezas que, a priori, serán titulares con Fran Justo y que comenzaron a sumar minutos juntos en el municipio navarro. Sin embargo, a falta de diez jornadas para el inicio de la competición doméstica, todavía restan varios futbolistas por aterrizar en Anduva y un intenso trabajo por realizar en el engranaje de piezas.

«Poquito a poco vamos engranando las piezas, que los jugadores se vayan conociendo y generando sinergias. Tenemos que ir creciendo como equipo», sentenciaba el entrenador rojillo, Fran Justo, al término del encuentro frente a Osasuna.

Para el preparador gallego, la tercera prueba de la pretemporada dejó algunas conclusiones positivas respecto a su equipo. Por ejemplo, el debut de Barea, Pérez y Aarón Martín con la elástica rojinegra, así como «los primeros minutos de Juan Gutiérrez esta temporada» después de dejar atrás las molestias física que arrastraba en las últimas semanas, que además lució brazalete de capitán. Por su parte, Postigo sigue sin sumar minutos de juego.

Lo que resulta evidente es que el conjunto de Miranda se está adentrando en el momento clave de la preparación veraniega, la recta final previa a la primera jornada de liga. «Ahora, desde ya, llega el momento de prepararnos de verdad para la competición, Quedan diez días», subrayaba el entrenador ourensano.

Por delante, algo menos de semana y media de prácticas con una mayor intensidad y un mercado de fichajes al rojo vivo. Justo, probablemente, contará en el debut liguero con más futbolistas de los que dispuso Lisci doce meses atrás (13 fichas de la Primera plantilla contra el Córdoba), ya que se espera la llegada de varias piezas en los próximos días. Se habla con fuerza de las dos joyas uruguayas o del lateral derecho Álvaro Rodríguez, que también gusta.

En lo referente a lo estrictamente deportivo, el cuerpo técnico mirandesista tiene que apretar en el engranaje de las piezas, pero con el handicap de que no todas ellas han llegado a la fábrica al mismo tiempo. Mientras que unos jugadores ya suman tres semanas de trabajo en la disciplina mirandesista, otros pocos se estrenaron ayer en un amistoso y una importante cantidad de ellos todavía ni ha recalado en la ciudad.

«No tenemos dudas de que la gente que lleva ya tres partidos ha crecido y hoy ha dejado sus mejores minutos en Tafalla», explicaba Justo. Al mismo tiempo, sobre Barea, Pérez y Aarón Martín, aclaraba que «los chicos que han llegado más tarde y han debutado hoy están en esa fase que estábamos nosotros hace quince o veinte días».

Por ende, necesitarán más tiempo de aclimatación para crear sinergias e ir incorporando los conceptos implementados por el preparador gallego.

Y es que el objetivo, en última instancia, no es otro que llegar al Nuevo Mirandilla de Cádiz con el mayor número de efectivos posibles, de alternativas deportivas en la plantilla, y con todo el rodaje acumulable en las piernas de los jugadores.

«Lo que hay que conseguir es que el equipo se empaque en los días que faltan por delante, también con el último amistoso que tenemos contra la Real B, un rival de nuestra liga. «Queremos llegar en las mejores condiciones para comenzar a competir», zanjaba el mister rojillo.

Hasta la fecha, los aficionados sólo han podido ver pequeñas ráfagas individuales como el liderazgo por momentos de Pica en defensa, las intervenciones de Juanpa o la personalidad de Marino responsabilizándose de la salida y circulación del juego. «La idea es adaptarnos poco a poco a la exigencia de la competición, que está a la vuelta de la esquina ya».

Como apunte futbolístico, cabe destacar que el equipo ya ha jugado con dos sistemas diferentes en sus partidos de pretemporada. De hecho, en Tafalla pasó a una defensa de cinco, con tres centrales y dos carrileros abiertos, en un dibujo muy similar al del curso pasado.

«Hemos estrenado una manera de jugar diferente para tener diferentes posibilidades durante la temporada. En un partido contra un rival de Primera, que siempre te exige un poco más en determinadas circunstancias. Se han visto cosas buenas en algunas fases del juego y otras no tan buenas que tenemos que trabajar».

