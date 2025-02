Diecinueve jornadas en zona de 'play off' que dan como premio el liderato provisional Pase lo que pase en el Almería-Elche de hoy, el Mirandés seguirá en puestos de ascenso directo

María Ángeles Crespo Domingo, 16 de febrero 2025, 23:49 Comenta Compartir

Vamos a arrancar haciendo un ejercicio de sinceridad y pidiendo, por qué no, que quienes se adentren en la lectura de estas líneas lo hagan ... también. Poniendo la verdad por delante no cabe duda de que lo que toca decir es que a estas alturas de la película, en esta jornada veintisiete de la Liga 2024/25, nadie pensaba que el Mirandés, el equipo de los amores de los rojillos, iba a ser el líder de Segunda y sí, eso es lo que está sucediendo, que la escuadra dirigida por Alessio Lisci está en lo más alto de la tabla clasificatoria. En el torneo de la regularidad está demostrando que es el mejor. No está el Mirandés donde está por casualidad, tiene a veintiún equipos persiguiéndole porque se están haciendo bien las cosas y se está trabajando duro. El esfuerzo está siendo colectivo y el premio, aunque sea momentáneo, está ahí.

El puesto cuando aún restan quince jornada en las que se van a poner en juego 45 puntos, casi tantos como los que suman ahora los de Anduva, es algo irrelevante, sin duda. Ser el primero, aunque sea de modo provisional ya que a la jornada todavía le queda un partido que puede hacer variar las posiciones cabeceras, no quiere decir nada en este momento de la competición, todo el mundo lo sabe, pero los rojillos ostentan el liderato y aunque nadie tiene que caer en la vanidad y sea absolutamente necesario mantener los pies en el suelo, hay que decir que está permitido y es más, lo que debe hacerse, es disfrutar con el momento y sentirse orgullosos de lo que está haciendo este Mirandés. La victoria del viernes, la derrota del Racing de Santander y el empate del Huesca mantienen a los de Anduva como líderes, una posición que sólo cambiará al finalizar la actual jornada si esta noche el Elche gana al Almería –toda Miranda suspira por un empate, y si tiene que ganar alguien que lo hagan los andaluces–, pro aunque así fuera el Mirandés seguiría en posiciones de ascenso directo. Ahora están los rojillos en lo más alto de la tabla, el mejor puesto de todos los posibles, es la cima y a ella ha llegado el equipo de Lisci después de que durante toda la temporada haya estado siempre entre los diez primeros. En la primera jornada se situó el Mirandés noveno y esa ha sido la peor de las posiciones que ha tenido. Ya en la quinta se metió en puestos de 'play off' y con entradas y salidas de la zona noble ha sido como se ha mantenido hasta que, tras empatar en casa con el Cádiz, en el decimocuarto partido del curso se colocó sexto. Desde entonces lleva catorce jorradas seguidas en esos puestos de privilegio para sumar un total de diecinueve. Ahora con 48 puntos, gracias a 14 victorias y 6 empates los rojillos son los líderes, sí, los primeros en Segunda División.

