El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Brno-Bilbao Basket, en directo
Los hechos tuvieron lugar con el paso del autobús del Oviedo. Avelino Gómez

Detienen a 7 ultras afines al Oviedo por los incidentes antes del partido contra el Mirandés

Cuatro son de la capital asturiana, dos de Valladolid y uno de Madrid, quienes durante el corteo al autobús del equipo carbayón protagonizaron altercados con funcionarios policiales

Ángel Garraza

Martes, 21 de octubre 2025, 17:28

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas en Oviedo (4), Valladolid (2) y Madrid (1) e identificando a otras tres, por su presunta participación en los incidentes violentos previos al partido de fútbol entre los equipos del Oviedo y el Mirandés en la final del play off. Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de junio durante el corteo al autobús del equipo local.

Los incidentes violentos se produjeron con ocasión del recibimiento que los aficionados locales establecen habitualmente a la llegada al campo de fútbol del autobús oviedista. En un momento del trayecto, ya próximo al estadio, un grupo de seguidores vinculados al grupo de animación ultra oviedista denominado 'Symmachiarii', trataron de apartar el vallado, golpearon y lanzaron objetos contundentes, como botellas de vidrio, contra los funcionarios policiales. Dos de ellos sufrieron lesiones.

La investigación, realizada por la Brigada Provincial de Información de Oviedo, ha contado con el apoyo de las Brigadas de Información de Valladolid y Madrid, siendo coordinadas por la Comisaría General de Información.

Tres de los detenidos son miembros del grupo ultra Valladolid 1984, hermanados con los 'Symmachiarii', los cuales se habían desplazado desde la capital castellana para asistir al encuentro de fútbol.

Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Oviedo, acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

Además, todos los identificados fueron propuestos para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de hasta 60.000 euros para las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  3. 3

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  7. 7 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  8. 8

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  9. 9

    Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»
  10. 10

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detienen a 7 ultras afines al Oviedo por los incidentes antes del partido contra el Mirandés

Detienen a 7 ultras afines al Oviedo por los incidentes antes del partido contra el Mirandés