Detienen a 7 ultras afines al Oviedo por los incidentes antes del partido contra el Mirandés Cuatro son de la capital asturiana, dos de Valladolid y uno de Madrid, quienes durante el corteo al autobús del equipo carbayón protagonizaron altercados con funcionarios policiales

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas en Oviedo (4), Valladolid (2) y Madrid (1) e identificando a otras tres, por su presunta participación en los incidentes violentos previos al partido de fútbol entre los equipos del Oviedo y el Mirandés en la final del play off. Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de junio durante el corteo al autobús del equipo local.

Los incidentes violentos se produjeron con ocasión del recibimiento que los aficionados locales establecen habitualmente a la llegada al campo de fútbol del autobús oviedista. En un momento del trayecto, ya próximo al estadio, un grupo de seguidores vinculados al grupo de animación ultra oviedista denominado 'Symmachiarii', trataron de apartar el vallado, golpearon y lanzaron objetos contundentes, como botellas de vidrio, contra los funcionarios policiales. Dos de ellos sufrieron lesiones.

La investigación, realizada por la Brigada Provincial de Información de Oviedo, ha contado con el apoyo de las Brigadas de Información de Valladolid y Madrid, siendo coordinadas por la Comisaría General de Información.

Tres de los detenidos son miembros del grupo ultra Valladolid 1984, hermanados con los 'Symmachiarii', los cuales se habían desplazado desde la capital castellana para asistir al encuentro de fútbol.

Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Oviedo, acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

Además, todos los identificados fueron propuestos para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de hasta 60.000 euros para las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

