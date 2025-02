«Destaco del Mirandés que es una piña y un equipo capacitado para hacer grandes cosas»

El de Villarreal (24 años) ha sido el último jugador de la plantilla en incorporarse a la plantilla mirandesista.

–¿Qué tal estas primeras semanas ... en el club?

-Muy bien, la verdad. Estoy intentando adaptarme. Vengo de una lesión importante (rotura del ligamento cruzado) bastante larga, pero los compañeros me han acogido muy bien y preparado para todo lo que venga.

–Ha debutado y mostrado los primeros retazos de lo que podemos ver de Carlo Adriano. ¿Qué espera aportar?

–Sí, soy un jugador que en las últimas líneas puede dar ese toque de calidad en esos últimos pases. Tuve la suerte de salir en el último partido, me dio la oportunidad el míster y pude demostrar lo que puedo hacer.

–Y con una asistencia. Sólo un cuarto de hora sobre el césped y ya ha dado un pase de gol. Esto pinta muy bien.

–Sí, la verdad. Salir quince minutos, en el debut, en Anduva, ganar y ponerse líderes ha sido el debut soñado.

–Luce el dorsal '8' en la camiseta, pero ¿qué tipo de centrocampista es, más volante con proyección hacia las áreas, un '8', o más posicional?

–Siempre he jugado en el Villarreal con doble pivote, ha sido la dinámica allí, como he jugado. Ahora sí que es verdad que jugamos con tres y yo un poco más adelantado, pero no me importa. Suelo pisar área, moverme bien en esos espacios. Estoy contento y motivado tras venir a Miranda.

–¿Por qué ha decidido recalar en el Mirandés? ¿Fue rápido?

–Estuve allí, en Villarreal, en proceso de recuperación de la lesión. Estaba ya en los 8 meses y era consciente de que los minutos en el primer equipo iban a estar muy difíciles. Hablé con el míster (Marcelino) se dio la salida a Miranda y no me lo pensé. La situación del equipo era, y es, muy buena, el estilo de juego me convenía y decidí venir.

–¿Ya es de dominio público en el exterior que si hay algún sitio donde los jugadores con proyección y calidad progresan es en el Mirandés?

–Sí, claro. El Club Deportivo Mirandés ya lo lleva demostrando unos años. Firma a gente que está en el último pasito para llegar en su club al primer equipo y yo he venido básicamente a eso.

–De lo que ha visto por ahora, ¿qué destacaría del Mirandés?

–Pues me sorprendió mucho que es un equipo con mayúsculas. Es la palabra. Tanto dentro como fuera del campo están todos muy comprometidos, se complementan, son una piña y jugando, en el campo, se ve lo que es.

–¿Qué vestuario se ha encontrado cuando ha llegado?

–Pues un vestuario muy unido. Se llevan todos genial, los nuevos que hemos venido nos hemos adaptado muy bien, gracias a ellos y al cuerpo técnico. Estamos muy a gusto.

–Ha podido comprobar que hay futbolistas que si siguen su evolución estarán más pronto que tarde en Primera. También integrantes del centro del campo. ¿Le supone un plus de motivación que haya mucha competencia en esa zona?

–Sí, por supuesto. Cuando vine ya sabía que iba a estar difícil la titularidad, pero he venido a demostrar lo que soy capaz de hacer; y a jugar. Dependerá del míster, aunque cada vez me veo más preparado para poder jugar.

–El viernes se decía, más como anécdota, que el equipo dormía líder, pero ya va a ser, como mínimo, una semana. ¿Se esperaba, cuando le hablaron de la oportunidad de venir, que el Mirandés estuviese líder de Segunda ante tanto transatlántico?

–Pues la verdad es que, visto lo visto, presencié dos partidos y me dije 'este equipo puede hacer cosas grandes'. Sí que es verdad que hay que tener los pies en el suelo porque lo principal es la permanencia, que ya está casi firmada. Pero en esta situación, y viendo lo que hemos visto, estamos mirando ya un poco más hacia arriba, cada vez quedan menos partidos y podemos hacer cosas grandes.

–Sin presión alguna, porque sólo la había, en todo caso, por no descender. Eso se ha conseguido, así que, ¿por qué no ilusionarse?

–Sí, el equipo lo está demostrando. Es lo que digo, cada vez quedan menos jornadas, la afición y nosotros nos vemos capacitados para estar ahí arriba, así que a luchar para conseguirlo.

–Llega tras haber vivido el lado más amargo del fútbol al sufrir una grave lesión (el pasado mes de mayo). ¿Cómo se intenta pasar esa situación de la mejor forma posible?

–Sí, fueron malos momentos. Me pilló en el Villarreal B, estábamos peleando por mantenernos y fue duro porque faltando cuatro, cinco partidos, me rompí el cruzado. Tenía ese año, 2024, fijado como el que me daba el salto al primer equipo para el año que viene o si no, salir. Eso me ha frenado un poco, se intenta superar con mucha paciencia, pero no pasa nada. Son cosas que suceden y aquí estoy para olvidarlo.

–Es joven aún y se suele decir que cuando se sufre un contratiempo de esa índole, se vuelve con más fuerza. ¿Es así en su llegada a Miranda?

–Cuando sufres una lesión de esa gravedad te mentalizas más, haces más trabajo en el gimnasio, es como que cambias tus hábitos. Y sí, te vuelves más fuerte tanto mental como físicamente.

–Ha jugado contra el Mirandés con el filial groguet. ¿Qué recordaba del que actualmente es su equipo?

–La temporada pasada sufrimos una barbaridad contra el Mirandés. Nos clavaron seis goles entre la ida y la vuelta y tenían jugadores individualmente muy buenos por las bandas; y en el medio del campo siempre ha tenido esa calidad y ese estilo de juego, de jugar muy asociativo y a la vez ir muy directos.

–Viene de un filial. Se dice siempre que el Mirandés es un filial en Segunda. ¿Aprecia muchas similitudes?

–En cuanto a ciudad, a equipo, sí, porque es gente joven, con proyección y sí que noto una similitud grande, sí.

–Tiene experiencia en la categoría. ¿Qué factores cree que van a ser importantes hasta el final de la temporada?

–Los dos años que he estado en Segunda, las segundas vueltas son lo más difícil. Es una parte del calendario fundamental, ya los errores se pagan muy caros y los equipos que parecen están acabados, al final siempre dan el último empujón. Cada partido es una historia y puede pasar cualquier cosa.

–En este sentido, el hecho de que se esté disfrutando con el equipo y de no haber una presión añadida, ¿el aspecto psicológico, mental, es fundamental y puede ser beneficioso con la Liga ya tan avanzada?

–Aquí, la afición te aprieta, pero te aprieta para bien. En otros clubes sí que es verdad que nota esa presión, fallas algo y enseguida te comen. Y aquí, eso no pasa. El equipo disfruta con el juego, con la afición y eso te da un empujón grande; así están saliendo las cosas tan bien.

–¿Qué retos se marca esta media campaña en el Mirandés?

–El principal, y a lo que he venido, es a jugar, a coger confianza y, como equipo, a hacer grandes cosas como podía ser disputar el 'play off' de ascenso.