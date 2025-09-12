El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimonovena etapa de la Vuelta a España, en directo
Justo apunta que el partido no será sencillo. A. G.

«El Dépor es el equipo en mejor estado de forma de los que nos hemos enfrentado» dice Justo

Confía el técnico gallego en que el Mirandés pueda brindar un triunfo a su afición

María Ángeles Crespo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:55

Tras dos victorias seguidas fuera de casa el Mirandés vuelve a ejercer como conjunto local y aunque para el míster «la competición es sólo una ... y todos los puntos valen lo mismo los consigas donde los consigas», está claro que el equipo va a intentar «hacer el mejor partido posible para ganar delante de nuestra gente y regalarles la victoria. Hemos conseguido dos victorias de mucho mérito en grandes estadios, pero queremos poder festejar un triunfo con nuestra gente cuanto antes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  3. 3

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  4. 4 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  5. 5

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  6. 6

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  7. 7

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  8. 8

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9

    Polémica por el tercer grado a Mikel Otegi, que mató a dos ertzainas
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El Dépor es el equipo en mejor estado de forma de los que nos hemos enfrentado» dice Justo

«El Dépor es el equipo en mejor estado de forma de los que nos hemos enfrentado» dice Justo