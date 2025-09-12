«El Dépor es el equipo en mejor estado de forma de los que nos hemos enfrentado» dice Justo

Tras dos victorias seguidas fuera de casa el Mirandés vuelve a ejercer como conjunto local y aunque para el míster «la competición es sólo una ... y todos los puntos valen lo mismo los consigas donde los consigas», está claro que el equipo va a intentar «hacer el mejor partido posible para ganar delante de nuestra gente y regalarles la victoria. Hemos conseguido dos victorias de mucho mérito en grandes estadios, pero queremos poder festejar un triunfo con nuestra gente cuanto antes».

Para el choque frente al Dépor recupera el técnico a todos sus efectivos a excepción de Pablo Pérez, y va a necesitar que salgan quienes salgan, todos tendrán que estar a un gran nivel porque además de que «en esta categoría no hay partido fácil», Justo tiene claro que el conjunto gallego «tiene capacidad para hacer muy bien las cosas, para jugar bien al fútbol. Tiene jugadores diferenciales en el último tercio del campo y en cualquier acción te pueden hacer gol. Nos vamos a enfrentar probablemente al equipo en mejor estado de forma al que nos hemos enfrentado».

También alabó del conjunto gallego que este año está más equilibrado y su solidez defensiva, así que sabe que «va a ser muy difícil el atacarle». Poniendo esta particular característica del rival sobre la mesa, tiene una fe ciega en los suyos después de que a medida que ha ido avanzando la Liga «hemos ido mejorando a nivel colectivo en ataque posicional y en defensa posicional», así que está convencido de que para los de Hidalgo el duelo tampoco va a ser sencillo porque «también va a ser difícil atacarnos a nosotros. Vamos a intentar hacerlo en ataque un poquito mejor que ellos».

Sin duda el hecho de haber visto ya dos victorias rojillas hace pensar que el equipo evoluciona aunque todavía no se haya llegado «a lo que quiero que sea» este Mirandés. Hay margen de mejora y está satisfecho con el comportamiento de los jugadores, así que apunta el técnico que se trabaja en la buena dirección. «En el corto plazo se están viendo cosas, no de un once tipo, sino de los que salen en unas ocasiones o en otras teniendo en cuenta la amplitud de plantilla que en la competición está empezando a hacer bien las cosas». Los últimos en llagar «han trabajado muy bien y a medida que pase el tiempo estarán cada vez más cerca de coger el ritmo del pelotón», así que ante el Dépor podría haber algún debut.