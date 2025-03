«Hemos demostrado que el Mirandés es un equipo muy grande al superar al rival y al clima»

Ángel Garraza Sábado, 8 de marzo 2025, 20:56 Comenta Compartir

«Es un paso muy importante cuando ganas a un equipo que está tan arriba. Les he dicho a los jugadores que si somos capaces de competir ante este rival y con estas condiciones climatológicas es que somos un equipo muy grande y se ha demostrado. Nos refuerza mucho a nivel anímico y, ahora, a jugar un buen partido en Elda», declaró Alessio Lisci tras vencer al Oviedo.

No hay dudas. Este equipo no se va a dejar llevar. «Ya dije que podríamos perder todos los partidos, pero también que el equipo iba a darlo todo y hoy lo han hecho», manifestó Lisci al señalar que «ha sido un encuentro muy condicionado por el aire y la lluvia y lo hemos sabido competir muy bien. Esto es porque el equipo no se va a dejar llevar y ha hecho un partido increíble».

El Oviedo intentó modificar su dibujo al introducir a Ilyas en la mediapunta con dos delanteros tanques, pero dio igual. Los tres puntos se quedaron en Anduva. «Al principio hemos tenido que ajustar, pero ha sido fundamental marcar en un momento clave». El preparador rojillo hizo hincapié en que «lo hablamos en la previa: intentar atacar en la primera parte hacia los Jabatos teniendo el aire en contra porque en la segunda el viento iba a subir y a llover bastante más y si aguantábamos en el primer tiempo, tendríamos más opciones en el segundo. Hemos tenido la suerte de marcar al principio de la segunda y eso te cambia porque jugar en esas condiciones climatológicas era muy difícil».

Lisci indicó que «es un paso muy importante cuando ganas a un equipo que está tan arriba. Si somos capaces de competir ante este rival y con estas condiciones climatológicas es que somos un equipo muy grande y hoy se ha demostrado. Nos refuerza mucho a nivel anímico y, a partir de ahí, a jugar un buen partido en Elda».

El conjunto jabato logra dos victorias consecutivas por primera vez en 2025 y, además, en casa. «Estos se pican más cuando les calientas y eso está bien», añadió antes de remarcar que «los centrales han hecho muy buen partido, también por el trabajo de sus compañeros en la presión».

Hugo Rincón sufre un pequeño esguince y no llegó al partido, «esperemos que esté para Elda», 'Pani' era el elegido para tirar el penalti, «estaba planificado» y se queda «con el gran apoyo que nos ha dado lo afición, que se ha notado mucho sobre todo al final».

