Los delanteros rojillos tienen en quien apoyarse para resolver los partidos

El partido de los rojillos en Albacete fue, sin duda, y no sólo por el resultado que acabó reflejándose en el electrónico, el mejor de ... los jugados por el Mirandés en lo que va de Liga. El inicio dubitativo con dos derrotas en los dos primeros compromisos ha quedado atrás y se ha contrarrestado con las dos victorias consecutivas cosechadas por los de Anduva. Dos triunfos que, por otra parte, adquieren un importantísimo valor ya que se han conseguido fuera de casa.

Si hasta la fecha obtener triunfos en calidad de visitante estaba siendo la asignatura pendiente del equipo en las últimas campañas, en la actual se está aprobando con buena nota visto lo visto en las dos últimas citas.

Si en el primer triunfo los goles llegaron de las botas de los que hasta ese momento habían sido los delanteros titulares, Carlos Fernández y Petit, que se estrenó como goleador saliendo desde el banquillo a falta de catorce minutos, el viernes dos de los cuatro tanto tuvieron las mismas firmas y, además en circunstancias similares, ya que el titular en el Carlos Belmonte volvió a ser Carlos Fernández que cedió su puesto al uruguayo. Petit dispuso en Albacete de 24 minutos y volvió a aprovecharlos a la perfección ya que hizo su segundo gol del curso y tercero del partido cinco minutos después de saltar al terreno de juego.

Los delanteros viven, como no podía ser de otra manera, del gol, así que es importante que encuentren buenas sensaciones, tengan oportunidades, y las conviertan. Es algo que beneficia al equipo y a ellos mismos ya que de esta manera sienten que ayudan de la mejor de las maneras a sus compañeros; jugadores que aportan desde otras posiciones, pero que también contribuyen a veces sumando dianas.

Y eso es lo que ocurrió en el partido en el que se ha visto la primera goleada favorable al Mirandés, ya que a los tantos anotados por los delanteros hay que sumar los que consiguieron –y que fueron además de una bellísima factura– un centrocampista como Bauzà y un extremo, como es el caso de Pablo López que tuvo el mejor de los debuts posibles. Además esos goles firmados por ellos fueron fundamentales ya que el balear abrió la lata y el jugador cedido por el Valencia cerró la cuenta en el Carlos Belmonte.

Del mismo modo que es positivo que los delanteros estén enchufados, lo es tanto o más que un equipo no dependa exclusivamente del acierto anotador de los hombres que viven instalados en las posiciones más adelantadas, y el Mirandés ha demostrado que si no marcan unos pueden hacerlo otros, lleva anotadas seis dianas y en la lista de los artilleros hay cuatro nombres diferentes., lo que es una buena noticia.

Trabajo defensivo

Los laureles y los titulares se los sueles llevar los de la zona de ataque porque no en vano lo que se queda en la retina de los espectadores son los goles, pero es evidente que para que lleguen los triunfos, además de marcar hay que tener seguridad en la zaga y el Mirandés la está demostrando.

Aunque todavía no ha habido ningún partido con puerta a cero sólo ha encajado uno en cada uno de los partidos que ha jugado. En Albacete se vio seguridad, sobre todo en el centro de la defensa y en la portería. Y de eso se trata, de tener un equipo compensado en el que se reparta el trabajo y en el que, como lo hizo el Mirandés el vienes todos defiendan y todos ataquen.