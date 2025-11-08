«Le debíamos esto a la afición del Mirandés, a la gente del club y a nosotros mismos»

Por fin llegó el momento en el que los jugadores rojillos tuvieron la oportunidad de disfrutar y celebrar un triunfo con la afición en Mendizorroza ... y, lógicamente todo era felicidad al acabar el duelo ante el Sporting.

«Esperábamos la victoria ansiosamente, sabíamos que le debíamos esto a la afición, a la gente del club y a nosotros mismos», decía un satisfecho Tamarit con su titularidad, que apuntaba que «sólo era cuestión de tiempo que se diese ese más tres. Solo hace falta ver el día a día, somos un grupo de amigos que están jugando al fútbol, compitiendo».

El partido presentaba, puede decirse así, anomalías, ya que se disputaba tras una semana convulsa y con Muneta como míster interino. Para el defensa rojillo esa circunstancia suponía que «los jugadores teníamos que tirar del carro y echar una mano a Antxon para sacar el partido adelante y eso nos ha dado ese extra de motivación para salir a competir como animales».

Cargado de moral gracias al triunfo apuntaba Tamarit que todo el equipo está con muchas ganas «de empezar a trabajar con el nuevo míster, de mejorar todos y de conseguir más victorias en Mendizorroza».

Regresó al 'once' titular –lo había sido en las dos primeras jornadas y había salido desde el banquillo en cuatro partidos– y eso fue para él un plus de autoestima. «Son muchas semanas trabajando en silencia, y cuando uno hace todo lo que de pende de él, es cuestión de tiempo que lleguen los resultados y creo que eso es lo que ha pasado conmigo. Yo sabía que estaba más que preparado para cuando tuviese la oportunidad de dejármelo todo por el equipo». Contó con la ayuda de sus compañeros y «eso ha hecho que para mí haya sido muy fácil competir», reconoció.

Tuvo palabras para la afición a la que pidió que «siga apoyándonos», como lo hace hasta ahora porque «les vamos a dar muchas victorias por su bien, por el nuestro y por toda Miranda».

Sensación especial

Si Toni Tamarit fue protagonista por su nueva titularidad, Petit lo fue porque consiguió el gol del triunfo y para él marcarlo fue «muy emocionante. Quería hacer un gol aquí en casa y por suerte ha sido en el lado donde están los jabatos, y ha sido el de la victoria así que ha sido un momento de mucha euforia, estoy muy contento».

El delantero también dijo que «nos lo merecíamos», y quiso agradecer a Muneta «la semana que hemos compartido. Nos ha ayudado muchísimo, nos dejó muy claras las ideas que quería proponer y por suerte en la cancha se pudo ver un equipo que propuso».

La situación en la que está el equipo es complicada, no puede negarse, pero el uruguayo mira con optimismo hacia adelante para revertir la situación. «Sabemos que podemos, lo hemos demostrado ganando al Sporting, y ya veníamos haciendo buenos partidos ante grandes rivales».

A partir del lunes cambiará la dinámica cuando se ponga al frente de la nave Jesús Galván y Petit apuntó que «ahora habrá que adaptarse a las ideas del nuevo técnico y esperemos que las cosas vayan mejoran do».

Tamarit y Petit eran el vivo retrato de la felicidad, al igual que el resto de los rojillos que consiguieron lo que tanto se ansiaba, la primera victoria como local.