Hay que dar la mejor versión en el feudo del colista

A lo largo de ésta que será, pase lo que pase, la campaña más inolvidable de la historia del Mirandés, hemos repetido hasta la saciedad ... que el fútbol, por fortuna, no es algo matemático y que el hecho de tener el mayor presupuesto y más nombre no te garantiza los triunfos. Lo hemos dicho y a la vez corroborado por el comportamiento de los rojillos.

Pese a todo en este momento si que nos va a tocar a todos echar mano de la calculadora porque al fin y al cabo los números y no las sensaciones –si fuera así el Mirandés ya estaría en Primera, seguro–, los puntos que se consiguen son los que marcan la plaza que se ocupa.Este domingo, en otra tarde de sobreinformación de los que ocurre en otros terrenos de juego, el Mirandés visita al Cartagena, descendido hace semanas, que va a despedirse de los suyos con un equipo que acumula siete bajas.

Estas circunstancias pueden hacer pensar que los de Lisci tendrán un partido fácil en Cartagonova, pero a buen seguro que los jugadores de Fernández Romo pondrán toda la carne en el asador para no sucumbir ante el equipo revelación de la temporada, el Mirandés que necesita ganar y esperar a ver que ocurre en Oviedo y Coruña. Los asturianos reciben al Cádiz y en Riazor medirán sus fuerzas Dépor y Elche. Si se alinean todos los astros –por qué no va a ser así–, ganan los rojillos y no lo hacen ni los carbayones ni los ilicitanos, el Mirandés será equipo de Primera. Es una posibilidad, remota pero real, así que no hay que perder la fe porque los de Lisci lo van a intentar, como lo hicieron la pasada semana y confiarán, lo haremos todos en que esta vez sí, el balón quiera entrar en la portería contraria.

Para el partido entre el Cartagena y el Mirandés podría haber algunas novedades en los nombres e incluso en el dibujo ya que hasta el último momento no se sabrá si Hugo Rincón podrá estar en el once. El resto de jugadores están en disposición de jugar y, lo más probable es que, como suele ser habitual lo que varíe en relación con el último partido en Anduva sea la dupla atacante. Pani casi seguro estará acompañado por Joel. En el resto de líneas no se esperan novedades.

Jueguen unos u otros, el equipo estará arropado por más de 500 mirandesistas. Algunos han viajado en los 4 autobuses fletados por el club, y otros por sus propios medios. Confían en ser testigos directos de la proeza del Mirandés.