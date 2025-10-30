El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la asamblea del Athletic
La Cultural Leonesa cayó el sábado pasado en su estadio ante el Ceuta (0-1). LaLiga

Cultural-Mirandés o los dos peores locales de Segunda que se citan en León

Ninguno de los dos ha ganado aún en sus estadios tras cinco partidos y sus triunfos, tres por parte del rival este sábado de los rojillos, los han sumado a domicilio

Ángel Garraza

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:20

Es lo que tienen en común ambos equipos que este sábado se verán las caras en el Reino de León. Cultural y Mirandés, junto al ... Zaragoza, son los peores conjuntos de Segunda División cuando ejercen como locales porque todavía no saben lo que es ganar en esa condición. El propósito del bloque jabato es que su rival continúe con esos nefastos números junto a su afición.

