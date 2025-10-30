Cultural-Mirandés o los dos peores locales de Segunda que se citan en León

Es lo que tienen en común ambos equipos que este sábado se verán las caras en el Reino de León. Cultural y Mirandés, junto al ... Zaragoza, son los peores conjuntos de Segunda División cuando ejercen como locales porque todavía no saben lo que es ganar en esa condición. El propósito del bloque jabato es que su rival continúe con esos nefastos números junto a su afición.

Los dos han dado lo mejor de sí, salvo algunos minutos que suponen la excepción, a domicilio. También los de la capital leonesa que, a diferencia del Mirandés, sí juegan en su estadio en calidad de anfitrión. Pero al igual que los de Fran Justo, contabilizan cinco encuentros en casa sin que haya conocido el triunfo en su regreso al fútbol profesional, hecho que vio consumado la pasada primavera.

El equipo que ahora entrena José Ángel Ziganda después de la destitución de quien propició el ascenso desde el banquillo, Raúl Llona, tiene dos puntos más en la clasificación general que la escuadra de Miranda (11/9) gracias a que ha ganado tres encuentros como visitante, uno más de las victorias que acumula fuera su adversario de mañana.

1 gol, sólo, en 450 minutos como conjunto local, cinco encuentros, ha conseguido el rival mañana de la escuadra de Miranda. La Cultural cayó ante Almería (0-1), Castellón (1-3) y Ceuta (0-1) y no pudo pasar del empate sin tantos contra el Leganés y el Albacete.

Arrancó su trayectoria en campo propio con una derrota frente al Almería por 0-1 a finales del mes de agosto. Posteriormente, no pudo pasar del empate sin goles frente al Leganés. Sucumbió, avanzado el mes de septiembre, ante el Castellón por un contundente 1 a 3; no se registraron goles en su choque contra el Albacete y este sábado pasado no sumó punto alguno al perder con el Ceuta (0-1).

Ese es su devenir liguero en León en su vuelta a Segunda. Uno de los tópicos hace tiempo convertidos en realidad reside en que los equipos denominados modestos o que acaban de subir de categoría basan sus miras de permanencia en los encuentros en casa. No es el caso de la Cultural, que ha obtenido solo dos unidades de las 15 que se han puesto en juego (al igual que el colista Zaragoza; el Mirandés, sólo una).

Unos adversos resultados que se explican, en parte, cuando se comprueba que sólo ha marcado un gol en los 450 minutos oficiales disputados en el Reino. No es un bagaje lógico en su estadio para lograr la permanencia. Ha encajado cinco.

Es en esta herida donde quiere hurgar un bloque, el jabato, que tampoco está como para tirar cohetes y que debe hacer más para cumplir con ese apelativo que recibe el Mirandés. De hecho, está peor clasificado.

Sin excusas

«Lo afrontamos sin ningún tipo de excusa. Tenemos una plantilla preparada para estar en estas dos competiciones e intentar llevarlas de la mejor manera. Es muy importante que ahora los chicos se recuperen bien. Estuvimos preparando el partido de Copa, pero también es verdad que desde el inicio de la semana venimos preparando el partido del sábado», señaló Fran Justo tras el compromiso en Astorga para remarcar que no se detienen en pensar que en menos de 72 horas jugarán otro duelo.

El oponente de la misma provincia que el cuadro maragato buscará sumar su primera victoria como local de la temporada ante un bloque mirandesista que ha ofrecido, salvo 40 minutos ante el Racing, sus mejores prestaciones como foráneo. Así es como ha logrado sus dos únicas victorias y dos igualadas de las tres que figuran en su haber.