La Cultu da la sorpresa y gana 2-4 al Racing

Llegados a la quinta jornada, que se ha distinguido por el gran número de goles anotados en los partidos que se han disputado, aunque sigue ... habiendo equipos que no saben lo que es perder, invictos están Dépor, Valladolid y Cádiz, que acechan al líder del que sólo les separa un puntos, ya no queda ninguno que cuente sus compromisos por victorias.

Hasta ayer era el Rácing el que presentaba un inmaculado expediente pues había conseguido sumar los doce puntos que se habían puesto en disputa y, teniendo en cuenta que recibían en su feudo a un recién ascendido, La Cultural Leonesa, parece evidente que la afición del Sardinero contaba con sumar tres más. Por fortuna el fútbol es atractivo ya que no hay rival pequeño y cualquiera puede ganar a cualquiera y eso se evidenció en Santander. Los pronósticos se rompieron y saltó la sorpresa. Al final el resultado fue de 2-4, pero los leoneses hicieron un roto a los locales y en el minuto 57 ganaban por 0-4.

Se mantiene el Racing como líder, pero le pisan los talones con once puntos el Dépor tras su triunfo ante el Mirandés, el Valladolid que superó al Almería por 3-1 y el Cádiz que ganó por la mínima, 1-0, al Eibar.

El único marcador corto de la jornada fue el 1-0 del Huesca al Málaga. En el resto de duelos los marcadores se movieron bastante durante los partidos. El que menos el que se dio en el Las Palmas-Real Sociedad que acabó con un 2-1. En el resto los espectadores disfrutaron y sufrieron a partes iguales viendo como los equipo anotaban diana tras diana.

El próximo rival del Mirandés, el Andorra, colocado en plazas de play off –es el quinto con diez puntos– superó al Córdoba por 3-1 tras remontar el gol inicial de los andaluces a los dos minutos de juego.

El Sporting encadenó su segunda derrota consecutiva y cayó por 2-3 ante el Burgos que tras colocarse 0-2 y ver cómo empataban los asturianos, consiguió el gol del triunfo en el último minuto.

También tuvo su importancia el tramo final del choque en el duelo en el que midieron sus fuerzas Castellón y Ceuta. El partido acabó con 3-3 después de que los locales lograran el empate definitivo en el minuto 95 y de penalti.

Para hoy queda el Zaragoza-Albacete que se disputará en La Romareda en el que los dos contendientes buscarán salir de la zona de descenso en la que se encuentran.