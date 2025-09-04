El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Samil El Jerabi llevará el 30. Avelino Gómez

Cuatro futbolistas del Mirandés tienen ficha del filial

Rafel Bauzà (dorsal 26), Tamarit (27), Pablo López (29) y El Jerabi (30) son los miembros de la primera plantilla sin licencia profesional

Ángel Garraza

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:47

Son cuatro de los 24 efectivos que esta temporada integran la primera plantilla del Mirandés. El número de jugadores con ficha del filial coincide con ... el máximo de estos futbolistas que puede concurrir sobre el rectángulo de juego durante el transcurso de un partido, según las bases de competición de la Federación Española por las que se rige el campeonato de de Segunda División.

