Cuatro futbolistas del Mirandés tienen ficha del filial

Son cuatro de los 24 efectivos que esta temporada integran la primera plantilla del Mirandés. El número de jugadores con ficha del filial coincide con ... el máximo de estos futbolistas que puede concurrir sobre el rectángulo de juego durante el transcurso de un partido, según las bases de competición de la Federación Española por las que se rige el campeonato de de Segunda División.

Así, el último miembro del plantel en confirmarse el pasado día 1 de septiembre, el extremo Pablo López, de 19 años, cierra la nómina de los que defenderán al cuadro jabato una temporada que ya ha visto transcurrir tres fechas del calendario con un dorsal que no está incluido entre los números 1 y 25. Llevará el 29.

Los otros tres, que ya han debutado con el bloque de Fran Justo, son el centrocampista, de 20 años, Rafel Bauzà (dorsal 26); el carrilero, lateral o extremo Tamarit (27), de 19; y el extremo zurdo Salim El Jerabi, de 21, (30).

Son, como ya es sabido, jugadores a todos los efectos de la primera plantilla. Todos ellos muy jóvenes (aunque no son los que menos edad tienen), si bien no se les realiza la primera inscripción como futbolista profesional en el Mirandés tras recalar cedidos de sus respectivos clubes (Valencia, Espanyol, Villarreal y Atlético de Madrid).

25.271 euros es lo que cada club de Segunda División deber aportar para realizar la primera inscripción de un futbolista profesional, según el convenio marco entre LaLiga y la Federación. El Mirandés se ahorra más de 100.000 euros por este concept.

¿En qué se traduce este hecho? En principio, en un ahorro para las entidades, en este caso para el Mirandés, que bienvenido sea dadas las circunstancias que rodean al club. Y es que por esa primera inscripción para jugar con esta licencia cada entidad debe pagar una cuantía que se eleva a 25.271 euros, según el convenio marco entre LaLiga y la Federación. De tal manera que, por este hecho, no ha tenido que desembolsar una cantidad superior a los 100.000 euros para contar con los cuatro efectivos citados (en Primera asciende a 57.809,5 euros por jugador). La inscripción en Tercera supone 211,5.

Un 'pellizco' importante para una entidad que cuida al máximo el gasto y que nunca destina a este capítulo más de lo que puede ingresar.

Cabe recordar que para poder comenzar un partido cada uno de los equipos deberá comparecer, al menos, con siete futbolistas de los que conforman la plantilla de la categoría en que militan, siempre que tal anomalía no sea consecuencia de la voluntad del club, sino que esté motivada por razones de fuerza mayor. Si no concurriera dicha causa o, en cualquier caso, si el número fuera inferior, al club que así proceda se le tendrá como equipo incomparecido.

Los jugadores procedentes de clubes filiales o equipos dependientes que, conforme a la normativa, puedan ser incluidos en la relación de futbolistas titulares o suplentes, nunca podrán concurrir un máximo de cuatro de ellos sobre el terreno de juego, «salvo que se establezca otra cosa para causas de fuerza mayor», tal y como se especifica en las bases de competición.

Sea como fuere, los cuatro jugadores jabatos, a falta del entrenamiento de hoy, el último antes de medirse con el Albacete, están a disposición de Fran Justo para formar parte de la convocatoria y, si lo estima oportuno, intervenir en el compromiso que tendrá lugar en el estadio Carlos Belmonte.

Otros gastos fijos

Además de los que conllevan las primeras inscripciones, el Mirandés debe aportar 5.337 a modo de licencia para competir en el segundo peldaño nacional. Otros 528,5 por cada futbolista, mismo montante que por el primer entrenador (el doble, en la máxima categoría).

Un total de 261 euros, por cada uno, debe pagar por el segundo técnico, así como el de porteros, los auxiliares, el preparador físico y el director deportivo. Por el delgado de campo, el de equipo y el responsable médico 127 euros en cada caso y por el utillero, 72.

Sea como fuere, en la sede de Francisco Cantera aún se tiene disponibilidad económica respecto al límite salarial marcado (aún no se conoce públicamente) para emprender nuevas operaciones en materia de jugadores –sin que se contemplen por ahora– al quedar fichas disponibles: son 24 jugadores los que forman la primera plantilla y cuatro que compiten con ficha del filial. Quedan vacantes.