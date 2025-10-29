El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La instalación se encargará de transformar la energía eléctrica de alta a baja tensión. Avelino Gómez

Cuatro empresas optan a la construcción del centro de transformación de Anduva

Al tramitarse por vía de urgencia, el Ayuntamiento de Miranda confía en agilizar los plazos del necesario proyecto

Ángel Garraza

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:51

Comenta

La mesa de contratación tendrá lugar la próxima semana. A partir de entonces, se conocerá el nombre de la empresa encargada de realizar los trabajos ... necesarios para disponer del nuevo centro de transformación de Anduva. Una vez que en la tarde de este pasado martes ha expirado el plazo para presentar ofertas, en dependencias municipales se han recibido un total de cuatro propuestas para llevar a cabo un proyecto para el que ya todo se tramita por vía de urgencia, motivo por el que se acortarán los plazos de un plan que había sufrido un retraso como consecuencia de una normativa europea que obligó a variar las celdas previstas en la estructura eléctrica. Hubo, por lo tanto, que volver a empezar otra vez todo el proceso.

