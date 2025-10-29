Cuatro empresas optan a la construcción del centro de transformación de Anduva Al tramitarse por vía de urgencia, el Ayuntamiento de Miranda confía en agilizar los plazos del necesario proyecto

Ángel Garraza Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:51 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

La mesa de contratación tendrá lugar la próxima semana. A partir de entonces, se conocerá el nombre de la empresa encargada de realizar los trabajos ... necesarios para disponer del nuevo centro de transformación de Anduva. Una vez que en la tarde de este pasado martes ha expirado el plazo para presentar ofertas, en dependencias municipales se han recibido un total de cuatro propuestas para llevar a cabo un proyecto para el que ya todo se tramita por vía de urgencia, motivo por el que se acortarán los plazos de un plan que había sufrido un retraso como consecuencia de una normativa europea que obligó a variar las celdas previstas en la estructura eléctrica. Hubo, por lo tanto, que volver a empezar otra vez todo el proceso.

La urgencia se adapta para el conjunto de las obras del Centro de Seccionamiento y Maniobra y Centro de Transformación en el camino de Anduva a causa de la necesidad de acometer los trabajos en este 2025, al menos tenerlos avanzados y en marcha, debido a cuestiones de financiación y porque, de paso, el Mirandés agradecerá por razones obvias todo lo que sea agilizar trámites y plazos. Cabe recordar que el periodo de ejecución se estipula en dos meses. De tal manera que se modificó el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares que han de regir dicha contratación y el presupuesto, según se reveló por parte de la administración local en pasados días, asciende a un total de 393.374,06 euros, IVA incluido. Este cambio que se especificó do en una anterior Junta de Gobierno implica, en términos técnicos, la aceptación del uso de aparamenta con hexafloruro de azufre SF6 como elemento de corte.

