Cuatro alineaciones diferentes en las cuatro citas del Mirandés

Una plantilla de veinticuatro jugadores, veinticinco si se considera como uno más –de hecho ahora lo está siendo–, al portero del Mirandés B Ale Gorrín ... que actúa como el tercero del primer equipo, da para hacer muchísimas combinaciones a la hora de confeccionar los equipos titulares en los partidos de Liga.

Además, si se tiene en cuenta que el conjunto rojillo, como es habitual en los últimos años, aprovecha hasta la última jornada para hacer incorporaciones, cabe recordar que en el día en el que se cerró el mercado llegaron cuatro unidades (Hugo Novoa, Pablo López, Alberto Marí y Etienne Eto'o), no es de extrañar que el míster mirandesista haya presentado cuatro 'onces' completamente diferentes en las cuatro citas competitivas del equipo.

En el partido inaugural de la temporada lo cierto es que no tenía Justo mucho donde elegir pues arrancó la temporada con trece jugadores disponibles. Los debutantes fueron Juanpa, Juan Gutiérrez, Pica, Iker Córdoba –estuvo sobre el césped 18 segundos–, Medrano, Tamarit, Marino, Barea, Aarón, Varela y Petit.

La primera contingencia fue la expulsión de Córdoba en el Nuevo Mirandilla, así que aunque hubiera querido, para el debut del equipo como conjunto local en Mendizorroza, no podía, de ninguna de las maneras repetir alineación. Al cambio obligado en la zaga, entró Martín Pascual, que esa misma semana se había incorporado a la disciplina mirandesista, añadió el ourensano la variación en la portería. Puso como titular en el partido contra el Huesca a Nikic.

Para el tercer partido, el que se disputó en Granada y que acabó con la primera victoria del Mirandés esta temporada los cambios en relación con el anterior choque fueron tres, recuperó a Iker Córdoba, dio entrada al capitán Postigo tras cumplir la sanción que arrastraba desde el partido de la final del play of en Oviedo, e hizo debutar a Rafel Bouzà que llegó en los primeros días de esa misma semana.

Fran Justo afrontó el cuarto partido de la Liga siendo fiel a su costumbre de poner en el 'once' inicial a alguno de los recién llegados. Eran cuatro las incorporaciones y apostó por dar entrada desde el primer minuto al lateral Hugo Novoa. Para el encuentro que se jugó en el Carlos Belmonte de Albacete realizó otras dos variaciones en relación con el equipo que venció en Granada. Lesionado Nikic, la puerta volvió a ser para Juanpa, y apostó por dar la titularidad a Thiago Helguera para ocupar uno de los puestos de la medular.

Así pues, ha habido cuatro partidos hasta la fecha y la afición ha visto cuatro equipos diferentes. En todos ellos han sido titulares tres jugadores, Juan Gutiérrez y Fer Medrano que han disputado los 360 minutos que lleva en marcha la competición, y también Iker Varela, con dos partidos completos y otros dos en los que ha sido sustituido.

También han tenido presencia en los cuatro duelos Tamarit con dos titularidades y dos suplencias y Petit, también con dos partidos en los que ha salido de inicio y otros dos en los que ha entrado desde el banquillo. Curiosamente en estos últimos es en los que ha marcado.

El míster tiene donde elegir, ha contado ya con todos menos con tres jugadores, el lesionado Pablo Pérez y dos de los últimos en llegar, Alberto Marí y Etienne Eto´o. Seguro que no tardará en contar con ellos.