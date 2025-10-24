«Si no creyese que estoy capacitado para que el Mirandés vaya hacia arriba no seguiría ni un solo segundo»

Ángel Garraza Viernes, 24 de octubre 2025, 14:34 | Actualizado 14:50h. Comenta Compartir

«Si no me sintiese capacitado, no se me ocurriría seguir ni un solo segundo. Soy una persona muy honesta y no continuaría si no me sintiese avalado para conseguir el objetivo. Fran Justo se encuentra con muchas ganas de afrontar el partido de mañana y confiando ciegamente en los jugadores y en que vamos a tener nuestras opciones de sacarlo adelante».

Es lo que ha manifestado este viernes con motivo de la previa del Racing-Mirandés el entrenador mirandesista, un hombre que ocupa el cargo que siempre se pone en el centro de la diana cuando la situación del equipo es la que presenta a día de hoy el conjunto jabato.

Ha hecho hincapié en que «mi semana de trabajo ha sido de muchas horas, de mucho trabajo, energía y pasión, centrada en recuperar a los chicos, en dialogar con ellos, en ver lo que tenemos que hacer mejor y en lo que hacemos bien, no perderlo. Hay que dar un paso al frente para conseguir la primera victoria como local, que es lo que nos está penalizando para no poder estar en el nivel de puntuación y en la tabla donde queremos».

«Con el 'presi' y con el director deportivo mantenemos reuniones todas las semanas desde que llegué y en esta, nos hemos vuelto a comunicar para ir de la mano»

Y ha destacado que «con el 'presi' y con el director deportivo, desde que llegué, todas las semanas hemos tenido comunicación, reuniones y esta ha sido una semana más en la que nos hemos vuelto a comunicar para ir de la mano en el proyecto de club y con unas decisiones consensuadas en muchos casos».

El preparador gallego admite que en el fútbol profesional, «los profesionales estamos en el foco de comentarios y de ciertas opiniones que tenemos que aceptar para enfocar nuestras energías en lo que depende de nosotros, que es trabajar». Y es que, recuerda, «el equipo tiene números de 'play off' fuera de casa y somos el peor de la categoría como local. No es normal».

Mantiene, asimismo, que «tenemos un grupo maravilloso de personas, de jugadores. El miércoles tuvimos una comida todos juntos, hubo momentos distendidos y estoy muy satisfecho con las relaciones que tenemos con los futbolistas. Remamos todos en la misma dirección, somos conscientes de los pasos que hay que dar en un equpo tan joven, de edad de filial, al que siempre le cuesta al principio, y de que vamos a ver al equipo que todos queremos como local».

«Hay que modificar situaciones de juego, aunque muchas de ellas no son debidas al sistema (5-3-2)»

Acerca de si ha planteado un cambio de dibujo y aparcar el 5-3-2, que es el que ha mantenido desde el inicio de la temporada, el de Ourense subraya que «cada semana hacemos una valoración profunda de lo sucedido, de lo que viene por delante y valoramos los diferentes escenarios. El de Ceuta ha sido nuestro peor partido como visitante, que nos indica que tenemos que modificar situaciones del juego, aunque muchas de ellas son debidas a cosas propias del modelo y de principios tácticos, no del sistema. Vamos a ver mañana por lo que optamos, pero tenemos claro e identificado lo que tenemos que mejorar».

Apunta, en este sentido, que «los chicos van a hacer un gran partido y desde el principio van a transmitir que quieren ir a por el Racing de Santander para conseguir la primera victoria en casa. Y qué mejor ocasión que hacerlo ante el líder. El problema no es de los delanteros, confío en ver a delanteros en el campo pero, sobre todo, a un equipo con llegadas en ataque».

La única baja, además de la definitiva para esta temporada de Pablo López, es la de Bauza por sanción al llegar a las cinco cartulinas amarillas. «Los jugadores que han arrastrado molestias en las últimas fechas, muy importantes para nosotros, que pueden tener ese talento y esa capacidad de generar desborde están completamente recuperados. Estoy convencido de que vamos a hacer daño en ataque al Racing».

«Me preocupa más que el rival que nuestros chicos hagan lo que saben hacer e ir a por el Racing desde el principio. Es una oportunidad. Fuimos a Valladolid y demostramos que podemos hacerlo, ¿por qué no ahora ante el que la clasificación dice que es el mejor equipo?».

Temas

CD Mirandés