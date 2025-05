«Hay que creértelo siempre y dar mucho valor a que el Mirandés entre, como mínimo, en 'play off'»

Ángel Garraza Lunes, 19 de mayo 2025 | Actualizado 20/05/2025 00:09h. Comenta Compartir

El entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, ensalzó el objetivo ya cumplido a falta de dos jornadas de, al menos, disputar la promoción de ascenso a Primera División: «Con esta victoria, el equipo está matemáticamente en 'play off', y eso ya no hay palabras para definirlo. Los logros hay que celebrarlos y bien, y debemos dar mucho valor a entrar en la promoción. Es una temporada tan increíble que casi no tiene sentido. Estamos a dos jornadas del final en posiciones de ascenso directo».

El preparador romano añadió que «vamos a intentar pelear ante el Almería y luego veremos qué pasa en Cartagena, pero lo primero es mentalizarse contra el Almería, porque sabemos de su nivel, aunque es cierto que nuestro equipo está a un nivel muy alto. Tenemos fe y hacemos muchas cosas bien. Hasta el gol del Córdoba, prácticamente todas las ocasiones fueron nuestras. Perdonamos varias oportunidades claras para meter el segundo. Si no metes, luego el Córdoba es un equipo muy bueno, que genera peligro a todos los rivales».

Lisci destacó que «marcó Tomeo, un jugador con un corazón increíble, y en una transición en la que participaron los recambios. Es una emoción increíble. Si no cierras el partido, te puedes encontrar con un gol en contra, que es lo que pasó con un rival que ya dije que me gusta mucho. Creo que, por los resultados del fin de semana, un empate nos cambiaba muy poco, así que teníamos claro que si al final estábamos así, haríamos algo para ir a por el partido. Nos salió bien la idea de dejar gente descolgada para enganchar una transición. El Córdoba estaba mejor, pero se trataba de hacer una contra buena».

El técnico rojillo incidió en que «al final, hay que tener fe y creértelo. Tiramos puntos en Albacete, en Elda o ante el Deportivo en Anduva. Unas veces sale cara y otra cruz», indicó, pletórico tras el 1-2, anotado por Tomeo en el minuto 90: «No he corrido mucho, porque siempre tengo miedo al VAR, que haya una jugada de la que no te hayas enterado. Me cuesta celebrar los goles, pero al final, me lancé porque estas cosas hay que celebrarlas».

Ania: «El Mirandés es el equipo que más claro tiene su juego» El entrenador del Córdoba destacó la capacidad del Mirandés para ser identificado con una filosofía de juego que le puede llevar a la máxima categoría: «No sé si es el equipo más completo que ha pasado por aquí, pero sí el que más claro tiene su juego. Venían jugando con dos puntas, pero esta vez cargaron más las bandas. El Mirandés tenía sus armas, pero también tenía unas debilidades a las que no supimos sacar provecho». No hizo mención a la falta de incentivos clasificatorios de su equipo para argumentar la derrota postrera contra el Mirandés en el Nuevo Arcángel: «No creo que haya sido un problema de intensidad. Evidentemente, perdimos los duelos, pero porque una de las principales armas del Mirandés es la de ser ganadores de duelos. Panichelli gana el 56 por ciento de los duelos a los centrales. En este partido, se reflejó que, en muchos de esos duelos, Panichelli fue ganador. No es un jugador fácil de marcar aunque, sobre todo, en la primera parte nos faltó ser más contundentes en ese cinco para cinco que teníamos atrás. Nos costó manejar las cinco amenazas del Mirandés en ataque, de ahí la sensación de que, al final de la primera parte, un 0-2 o un 0-3 no habría sido injusto. En la segunda parte, estuvimos en campo contrario, pero en las transiciones, nos hicieron daño». «Evidentemente, continuó, estoy enfadado por no haber ganado, porque a los partidos siempre sales con la intención de ganar. En la primera parte, el Mirandés fue superior. Incluso en las acciones a balón parado nos ganaron la espalda y nos generaron mucho peligro con la incorporación del carrilero contrario a la zona del juego, y así llegó el primer gol. En ese cinco contra cinco, estuvimos muy desacertados. Y la segunda parte fue nuestra, pero en cada transición, el Mirandés dio la sensación de que podía hacer gol. No fuimos capaces de parar sus transiciones, unas veces por malas vigilancias y otras por estar muy desordenados. Son errores que cuestan goles y puntos», recalcó el técnico asturiano.

Temas

CD Mirandés