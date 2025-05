Creer hasta el final en el Mirandés

Las cuentas más claras pasan porque el Mirandés gane el domingo en Cartagonova y el Elche y el Oviedo no saquen los tres puntos en ... sus respectivos compromisos, ante el Deportivo en Riazor los ilicitanos y frente al Cádiz en el estadio Carlos Tartiere los carbayones. ¿Es complicado que se den a la vez las tres opciones?, sí. ¿Imposible? No. En absoluto.

«Nos vamos a levantar, vamos a ganar en Cartagena y a ver después lo que ocurre. Y si no puede ser este domingo, en el 'play off'». Esta era ayer, horas después del encuentro contra el Almería, una de las frases que más se escuchaban en la ciudad. Los mensajes en redes sociales de los hinchas mirandesistas recogían idéntico pensamiento.

Y es que el equipo de Alessio Lisci se ha ganado, con creces, el derecho a confiar en él hasta que las posibilidades se agoten. Es un conjunto que siempre se ha levantado cuando se ha caído y en esta ocasión ni ha sido así porque acabó en tablas su último compromiso cuando mereció ganar. En el cómputo global fue mejor que el millonario Almería.

Prácticamente ningún rival ha demostrado ser superior a lo largo de la temporada al Mirandés. El mérito del cuerpo técnico que encabeza el preparador romano, aparte de otros muchos, ha sido maniatar a casi todos sus adversarios. El último ejemplo, el equipo de Rubi.

Una plantilla llamada desde el mes de agosto a estar en la élite la temporada próxima, que festejara como lo hizo haber arañado un 'mísero' empate en Anduva es un fiel reflejo de la grandeza de un conjunto jabato que se ha ganado a pulso el respeto de todos los adversarios sobre el césped. Porque saben que van a tener que sufrir de lo lindo si quieren puntuar en sus duelos frente a los rojillos.

Como remarca Tomeo en una reflexión que hacen suya en el vestuario, «este equipo puede ganar a cualquiera». Lo ha demostrado. Así las cosas, después del 'disgusto' que se llevó el domingo todo el mirandesismo y de que algunos efectivos rojillos se quedaran abatidos sobre el césped tras no conseguir un resultado que tuvo que caer a su favor, toca rehacerse y eso es lo primero que indicó Lisci en la comparecencia de prensa posterior.

Una declaración de intenciones que están siguiendo sus pupilos. El central –al igual que sus compañeros rayó a gran altura frente al cuadro andaluz– deja claro que «estábamos jodidos por el partido que hicimos porque fuimos grandes merecedores de llevarnos los tres puntos, pero toca recomponerse ahora para ir más fuertes que nunca a Cartagena».

Y es que el Almería, un recién descendido, «tiene un equipazo y que lo pase como lo ha pasado aquí dice mucho del trabajo que ha hecho todo el equipo. Nos tiene que servir para continuar con la misma ilusión porque este próximo domingo se puede dar, es difícil, pero vamos a hacer lo que nos toca, que es ir a ganar en Cartagena».

Y si en Cartagonova no se produce el resultado que se desea porque «parece que el ascenso directo se ha complicado, queda un 'play off' bonito en el que hay que darlo todo».

Resta una 'bala' este fin de semana en la última jornada y si no se aprovechase, la fase de ascenso está garantizada. Al menos, la primera eliminatoria. El cruce de la semifinal del 'play off' arrancará el fin de semana de San Juan del Monte (7/8 de junio). No se sabe el rival pero sí que el Mirandés lo afrontará fuera de casa.

A falta de una jornada para que expire el campeonato doméstico, puede ser cuarto (su posición actual) tercero o segundo en la tabla. El quinto, actualmente el Racing, no lo puede coger al estar a cuatro puntos.

Al margen de que terminar como segundo le haría ascender de forma directa, concluir uno o dos puestos por debajo conllevará que en esta primera ronda juegue la vuelta en Anduva. Un duelo que se disputará entre semana, el miércoles, 11, si bien puede variar un día antes o después. Si es tercero se medirá con el sexto y si es cuarto, con el quinto. En ambos casos, con la ventaja de jugar el segundo partido como equipo local.

La segunda eliminatoria y final para dilucidar la tercera plaza de ascenso a Primera División se ha programado para el fin de semana del 15 de junio (la ida) y del 22, la vuelta. Aquí ya los dos choques se disputarán en fin de semana, sin partido en los días intermedios.