El corazón rojillo late con ilusión

Todos quienes, de una u otra forma, han contribuido a que el Mirandés haya cumplido 98 años ininterrumpidos de vida confían en el equipo. Recalcan ... que ya es todo un éxito llegar hasta la fase de ascenso en una temporada imborrable, pero avisan que esto no ha terminado.

Al burgalés Félix Ángel Arnaiz (Galbarros, 1959), más conocido como Lucas, se le nota en sus primeras palabras el profundo cariño que siente hacia el Mirandés. Sólo fue su entrenador una temporada (2003/04), ocupó el banquillo en otros equipos con más disponibilidad económica, pero asegura sin tapujos que aquí es donde más feliz ha sido. Lo dice de corazón y así se comprueba durante la conversación.

Subraya que maneja las áreas como nadie y que «tiene futbolistas en el centro del campo que juegan muy bien. Es un equipo muy bonito de ver».

Mentalidad y concentración

A su juicio, la manera de salir airoso de un 'play off' es la mentalidad y la concentración. «El que sea más fuerte en esto tendrá mucho ganado. Cualquier detallito, cómo defiendas a balón parado, que es clave en el fútbol de hoy, controlar las transiciones y no equivocarte en las tomas de decisión porque te puede cambiar todo». Tampoco oculta que el Racing «está mucho más presionado que nosotros y con eso, también hay que jugar».

Asegura que «tengo mucha confianza en el Mirandés; le tengo un cariño especial porque es el equipo donde me he sentido más feliz y mi corazón me dice que va a ocurrir. Se lo merece».

Lucas reconoce que es donde se ha sentido más a gusto en su larga carrera deportiva pese a que sólo estuvo una temporada. Pero dejó huella. ¿Qué tenía aquel equipo tan recordado? «Muchas ganas, mucha hambre, una mentalidad increíble. También nos costó hacer el equipo al tener poco presupuesto, firmamos a última hora a Gallo, Lasarte y la afición era espectacular, pensaba que estaba en un campo inglés. No ascendimos por la modestia que teníamos: la alineación indebida del Pontevedra, en diciembre nos quitaron a Rebollo...». Está convencido de que 21años después su equipo va a hacer historia.

David Gallo Exjugador del Mirandés «El Mirandés refleja que en fútbol no siempre ganan los poderosos»

El que fuera delantero centro (Bilbao, 49 años) es seguidor del Mirandés desde hace más de 20 años, cuando recaló en el equipo rojillo (2003/04) tras militar en el Barakaldo. Desde entonces, ocupa un lugar prioritario en la lista de equipos preferidos. «El fútbol tiene a veces estos regalos y premia a los equipos que reflejan lo que es este deporte, en el que no siempre ganan los poderosos».

Gallo hace hincapié en que «se trata de un club humilde, que lleva trabajando muchos años para estar en la élite y que consigue los éxitos que está logrando actualmente. No solo a nivel deportivo, sino emocional. La gente del resto de España se está identificando con el Mirandés y con la forma de pensar y actuar del club».

Tiene a su familia en el País Vasco y cada vez que se desplaza comprueba el interés que despierta allí el cuadro jabato. Ya no es novedad. «Me preguntan por los tres que tenemos, que son Hugo, Izeta y Egiluz, pero no se puede explicar muchas veces la situación del Mirandés porque hay que venir a Miranda para verlo. No nos sobra nada, pero es que hay una cosa que tienen: es hambre. Los jugadores entrenan como si no hubiera un mañana».

Estima que «unido a como son, una familia, es la clave del éxito». Acerca de las críticas que recibe del exterior (rivales) por contar con un número de cedidos, recuerda que «es legal; cada vez, habrá menos. Nos tienen envidia futbolística. ¿Cómo es posible que unos días antes de empezar la temporada se tuvieran que suspender amistosos y ahora, esté dónde está. Es trabajo y un equipo con alma. Los que vienen se identifican con el club y su sentimiento».

Aquí es cuando lo compara con el Mirandés de Pouso. «Lo tenía todo. Ha sido el más completo, pero este año hay muchísima calidad y se ha acertado en los puestos claves». ¿Y el de su época?«Éramos unos tuercebotas, pero íbamos a por todas con mucha hambre».

Sobre el 'play off' admite que «será diferente. Los equipos se juegan las castañas y serán partidos distintos y rivales diferentes, más sólidos. Por mi experiencia, no importa tanto jugar la vuelta en casa. Ir de tapados nos va bien».

Félix Pipaón Expresidente del Mirandés «Nunca podrá haber desilusión; se van dando pasos de gigante»

Félix Pipaón (Colonia, 1964) asumió las riendas del Mirandés entre los años 2005 y 2009. Con anterioridad también fue jugador rojillo (1982/83 y 1991/1994). Cogió la Presidencia en Tercera División y después de algunos infortunios en los últimos partidos, que privaron al Mirandés de ascender a Segunda B, lo consiguió en su último año, cuando ya había anunciado que dejaba el club.

Su equipo de trabajo contribuyó a hacer más grande al Mirandés. Han pasado 16 años de aquello, tiempo más que suficiente para que considere que «se han dado muchos pasos hacia delante».

Al igual que todo el mirandesismo, confía en la hazaña. Pero tiene muy claro que si no se logra, «hay que tener presente que estamos haciendo cosas y dando pasos de gigante, aunque no se ascienda. Si no se logra, pudiera haber en la ciudad una pequeña desilusión, pero tiene que ser todo lo contrario», expone el que fuera presidente de la entidad.

«Hemos hecho cosas muy grandes y entre todos, a ver si transmitimos a los jugadores que todo lo que han hecho es muy grande». Confiesa que «hay que dar prioridad al Mirandés para reconocer todo lo que ha logrado esta temporada».

El fútbol, sostiene, «no quiso darnos el otro día (contra el Almería, sobre todo, y en Cartagena) lo que nos merecíamos. Fue injusto, pero como ha sido injusto otras veces. A estos chavales no se les puede poner un 'pero', lo han hecho todo bien. Yo soy técnico y digo 'pero qué les voy a decir a estos chicos, si no les puedo decir nada'».

Pipaón mantiene que «la ciudad de Miranda de Ebro y el Ayuntamiento no son conscientes de lo que es tener un equipo en Primera División. El Ayuntamiento ha dicho que va a poner un dinero a diez años para hacer la tribuna (2,1 millones), pero si es que se asciende, solo por impuesto y IRPF de los jugadores, cuando se les diga que se empadronen en Miranda, son ya cuatro millones de euros».

Apunta que una masa salarial, en la élite, estará sobre 30 millones, como poco. y el IRPF va ser el 15% y la gente creo que no es consciente de ello. Más allá del fútbol, sería muy necesario para la ciudad».

Félix Ángel Arnaiz Lucas Exentrenador del Mirandés «Sé que va a conseguir el ascenso porque es un club que se lo merece»

«¿Quién iba a pensar esto después de tener que suspender amistosos por falta de gente? Esto demuestra cómo es el fútbol y lo bonito que es porque no solo es el dinero y muchas veces es calidad, hambre, juventud e ilusión y en esto, el club apropiado es el Mirandés».

Así lo cree Lucas, extécnico del Mirandés (campaña 2003/04), quien tras coger al equipo meses después de que subiera de Tercera firmó con aquel conjunto una temporada memorable, que a punto estuvo de acabar con el ascenso a Segunda por primera vez en su historia.

No escatima elogios hacia el club de Miranda. «Por la afición que tiene, la poca presión que hay, es muy diferente a todo lo que yo he vivido y el jugador se siente supercómodo, es todo muy familiar y a veces pasan estas cosas, cuando se gestiona y se hacen las cosas bien tardarán más o menos, pero salen».

Mantiene que el fútbol «ha sido injusto con el Mirandés en las últimas jornadas porque era el club que se había merecido el ascenso. Sé que lo va a conseguir en la fase tras haber hecho méritos suficientes para lograrlo en la Liga».

Destaca por encima de todo el modelo de club, que defiende al máximo. A pesar de las críticas que escucha por contar con muchos cedidos. «Pero es que en los equipos más de la mitad de la plantilla tiene un año de contrato. En Segunda no puedes hacer contratos de tres años a gente que gana un pastizal y se lesiona, no rinde o baja de categoría. Hay que hacer contratos más largos a gente jovencita, pero cuidado con el resto porque se pueden relajar mucho».

No le importa que cada verano recalen quince jugadores, porque lo que importa es que tengan hambre, ilusión y calidad. «Al Mirandés le tienen que poner como ejemplo de gestión de club».

Espera que tenga «esa pizca de suerte porque en una promoción cualquier cosa puede pasar. Me gustaría muchísimo ver al Mirandés en Primera». Cree que «no» le afectará no haber subido en la Liga. «No tienen presión, van a decir 'vamos a morir, a ser atrevidos' y a seguir con la misma idea. El equipo tiene una mentalidad increíble. Con él vas a la guerra».